حوار - أحمد دياب: الجماهير لا تملأ السعة المتاحة.. أشجع الإسماعيلي ولست مسؤولا في نادي فيوتشر

وحل دياب ضيفًا على قناة إم بي سي مصر وتحدث بشأن العديد من القضايا الخاصة بالكرة المحلية.

وكشف دياب في بداية حديثه: "دوري الموسم المقبل سيبدأ في أول أسبوع من شهر أكتوبر وينتهي في مايو 2023".

واعترف: "استقبلنا شكاوى تحكيمية من جميع الأندية تقريبًا، لكن المشكلة ليست في التحكيم فقط، هم في كل الأحوال حكامنا. تقييمي لهم هذا الموسم 50%، نحتاج إلى تطوير هذا العنصر".

وأوضح: "استقدام خبير إنجليزي خطوة للتطوير، نحتاج لإعطائه فرصته ووقته للعمل على الخطة".

كما تعجب دياب من ربطه بمصير كارلوس كيروش: "ليس لي أي دخل في رحيل كيروش والتعاقد مع المدير الفني للمنتخب ليس من اختصاصي، علاقتي به كانت جيدة من خلال الاجتماعات التي كنا ننسق فيها مباريات الدوري".

وتابع: "أعتقد أن المنتخب في حاجة إلى مدرب أجنبي لأنه سيمتلك قدرًا أكبر من الاستقلالية في القرار ولن يستجيب للضغوط".

ورد دياب على فكرة قلة عدد الحضور الجماهيري المتاح في مباريات الدوري: "نلعب الدوري دون جمهور منذ 12 عامًا، وأول أهدافنا كان عودة الجمهور، ومن الطبيعي ألا نصل للسعة الكاملة دفعة واحدة. خاطبنا الأمن وحصلنا على موافقة وزارة الداخلية بحضور 2000 مشجع، ومع بداية الدور الثاني زاد العدد ليصير 5000 مشجع".

وأكمل: "حرصنا على أن توقع العقوبات الخاصة بأي تجاوز على الشخص بعينه وليس عقابًا للجمهور بأكمله أو للنادي".

وشدد: "حتى الآن لم نصل لسعة كاملة من الجمهور المتاح حضور إلا في مباراتي القمة".

وأردف: "الجماهير لا تملأ سعة الـ 5000 مشجع المتاحة، نناشد الجماهير بالذهاب إلى الملاعب لمساندة أنديتهم وملء السعة المسموح بها حتى نستطيع طلب زيادة هذا العدد الموسم المقبل".

ووعد دياب برفع المكافآت المالية للدوري المصري: "مكافأة الفوز بكأس الرابطة المصرية ستكون مليون جنيه، هذا المبلغ أعلى من مكافأة الفوز بالدوري في السنوات الماضية التي بلغت 300 ألف جنيه تقريبًا".

وأضاف: "سنرفع مبلغ مكافأة الفوز بالدوري كما سنستحدث درعًا جديدًا للمسابقة".

وعن مدته في الرابطة: "كنت مرشح 9 أندية من الدوري المصري لدخول رابطة الأندية المحترفة وليس من بينها الأهلي أو الزمالك. مدتنا تنتهي بنهاية الموسم ويمكن انتخابنا لفترات أخرى".

ورد دياب عن اتهامه بتضارب المصالح بسبب علاقته بنادي فيوتشر في ظل رئاسته لرابطة الأندية.

فأوضح عضو مجلس النواب: "تضارب المصالح؟ أنا لست رئيس نادي فيوتشر، بل رئيس شركة فيوتشر. مجلس إدارة فيوتشر يتكون من وليد دعبس رئيسًا وأحمد شوبير نائبًا، والأعضاء: محمد حلاوة وأحمد أبو هشيمة ووائل طارق إسماعيل وأيمن منصور وعادل مصطفى وأحمد عبد الجواد وشريف الجبلي وأحمد صبور".

وشدد: "ترأسي لشركة فيوتشر لا يعني إدارتي للنادي أو تدخلي في قراراته، وبالتالي وفقا للائحة أستطيع التواجد في رابطة الأندية، نعمل بالتصويت ودون أي ميول، وليس هناك أي نزاعات في الرابطة".

وأتم: "أشجع الإسماعيلي، لكن بمجرد جلوسي على الكرسي يكون تشجيعي للصناعة التي أديرها".

وتأهل غزل المحلة وفيوتشر إلى نهائي كأس الرابطة المصري في النسخة الأولى لها.

كما تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي.

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