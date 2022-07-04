سيلعب حتى الـ37.. أستون فيلا يمدد عقد أشلي يونج

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

أشلي يونج - إنجلترا

مدد أستون فيلا عقد لاعبه المخضرم أشلي يونج لمدة موسم جديد.

اللاعب البالغ من العمر 36 عاما انتهى عقده مع أستون فيلا بنهاية الموسم المنصرم.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي أستون فيلا الإعلان عن توقيع أشلي يونج لعقد جديدا لمدة موسم واحد".

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وعاد يونج إلى فيلا الصيف الماضي، وسيبقى في صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2022/23.

يونج فاز بالعديد من البطولات مع مانشستر يونايتد وإنتر ميلان قبل انتقاله للفيلانز.

كما شارك يونج مع منتخب إنجلترا في 39 مباراة دولية.

ولعب يونج 25 مباراة بقميص أستون فيلا في الموسم الماضي.

يذكر أن أستون فيلا يقترب من الإعلان عن رحيل جناحه المصري، محمود حسن "تريزيجيه" إلى طرابزون سبور بطل الدوري التركي.

فقد وصل تريزيجيه إلى تركيا يوم الأحد وخضع للكشف الطبي تمهيدا لانضمامه للفريق التركي.

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