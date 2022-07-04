رونالدو يتخلف عن موعد عودته لـ مانشستر يونايتد.. وكشف السبب

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 11:35

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

تخلف كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عن موعد عودته إلى تدريبات ناديه استعدادا خلال فترة الاعداد للموسم الجديد، وسط تكهنات بإمكانية رحيله.

وكان من المفترض أن يعود رونالدو لمقر النادي يوم الإثنين بعدما حصل على راحة أطول لمشاركته في فترة التوقف الدولي الشهر الماضي.

وأفاد النادي في بيان نشرته جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن كريستيانو لن يعود إلى التدريبات يوم الإثنين كما كان محددا، وذلك لأسباب عائلية".

أخبار متعلقة
لجعل أرتيتا سعيدا.. أرسنال يضم جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي رومانو: مانشستر يونايتد حسم صفقة مالاسيا.. الإعلان قريب سيجتمع بمواطنه أنطونيو محمد.. كريستيان بافون إلى أتليتكو مينيرو ويمبلدون – سقوط الثور ألكاراز.. ودجوكوفيتش يعبر دون مفاجآت

وأضاف البيان أن النادي تفهم اعتذار رونالدو عن الحضور في الموعد المحدد سلفا.

ويرفض مانشستر يونايتد فكرة رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لدافيد أورنيستين الصحفي الموثوق بشبكة ذا أثليتيك.

وكان تقرير من صحيفة ذا تايمز قد أشار إلى أن رونالدو قد طلب من إدارة مانشستر يونايتد مناقشة العروض التي ستصله والموافقة في حال وصول عرض مرضي.

وفقا لأورنيستين فإن إدارة مانشستر يونايتد من جانبها رفضت فكرة رحيل رونالدو بشكل تام وتمسكت ببقائه في الموسم المقبل وحتى نهاية تعاقده مع الفريق.

وكان اسم رونالدو قد ارتبط بأكثر من فريق للتعاقد معه في الموسم المقبل على رأسهم بايرن ميونيخ وروما، كما انتشرت بعض التقارير التي أشارت إلى أن ملاك نادي تشيلسي الجدد قد تحدثوا مع ممثليه.

وفقا لـ زا تايمز فإن رغبة رونالدو في الرحيل تأتي بسبب رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بشكل أساسي خلال المواسم المتبقية في مسيرته وهو ما لن يتحقق في مانشستر يونايتد بالموسم المقبل بسبب احتلاله للمركز السادس في الدوري الإنجليزي وهو ما يؤهل للدوري الأوروبي.

النجم البرتغالي كان قد عاد لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي بعد 13 عاما من رحيله عن الفريق.

وشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 أهداف.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد مستمر لنهاية الموسم المقبل.

رحيل رونالدو قد يؤثر على خطط المدرب الجديد للفريق إريك تين هاج والذي يبحث بشكل أساسي عن تعزيز وسط الملعب ومركز الظهير الأيمن.

التقارير أشارت إلى أن رونالدو كان قد تحدث مع تين هاج ويشعر بالسعادة لوجوده ولكنه محبط بسبب عدم بحث النادي عن صفقات كبرى حتى الآن.

وفي حالة رحيل لاعب يوفنتوس السابق قد يدخل مانشستر يونايتد سوق الانتقالات للبحث عن لاعب في مركز المهاجم الصريح.

وفقا للتقارير فإن مانشستر يونايتد قد أنهى صفقة ايريل مالاسيا ظهير أيمن فيينورد، كما اقترب النادي من التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة.

طالع أيضا:

مفاجأة بشأن الحضور الجماهيري للدوري المصري

اسم جديد يُطرح على طاولة منتخب مصر

كيف تتأهل مصر لبطولة العالم لكرة السلة

تحديد مكان إقامة السوبر الإفريقي

قرار منتظر بشأن تصفيات أمم إفريقيا

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد
نرشح لكم
سيلعب حتى الـ37.. أستون فيلا يمدد عقد أشلي يونج "المج الثالث".. مانشستر سيتي يضم كالفين فيليبس لجعل أرتيتا سعيدا.. أرسنال يضم جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي رومانو: مانشستر يونايتد حسم صفقة مالاسيا.. الإعلان قريب نجم دفاع اليابان يرحل عن مانشستر سيتي صوب الدوري الألماني الثالث.. نوتنجهام فورست يضم ظهير تروا ترينت يتحدث عن تمديد صلاح لعقده مع ليفربول راشفورد يكشف انطباعاته عن أيام تين هاج الأولى مع يونايتد
أخر الأخبار
سيلعب حتى الـ37.. أستون فيلا يمدد عقد أشلي يونج 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الأهلي يضم محترف برازيلي 15 دقيقة | رياضات أخرى
رونالدو يتخلف عن موعد عودته لـ مانشستر يونايتد.. وكشف السبب 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"المج الثالث".. مانشستر سيتي يضم كالفين فيليبس 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتضى: أغلقنا صفحة أبو جبل وطارق حامد.. وما الضرر من إلغاء الدوري بعد تأهل الزمالك والأهلي؟ 34 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تصريح العمل يعطل انضمام موليكا لـ بيرنلي.. وعملاقا تركيا يدخلان على الخط ساعة | الكرة الأوروبية
جدول البعثة المصرية في اليوم قبل الختامي من دورة البحر المتوسط.. سيف عيسى ومنتخب اليد ساعة | رياضات أخرى
لجعل أرتيتا سعيدا.. أرسنال يضم جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة