رونالدو يتخلف عن موعد عودته لـ مانشستر يونايتد.. وكشف السبب

تخلف كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عن موعد عودته إلى تدريبات ناديه استعدادا خلال فترة الاعداد للموسم الجديد، وسط تكهنات بإمكانية رحيله.

وكان من المفترض أن يعود رونالدو لمقر النادي يوم الإثنين بعدما حصل على راحة أطول لمشاركته في فترة التوقف الدولي الشهر الماضي.

وأفاد النادي في بيان نشرته جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن كريستيانو لن يعود إلى التدريبات يوم الإثنين كما كان محددا، وذلك لأسباب عائلية".

وأضاف البيان أن النادي تفهم اعتذار رونالدو عن الحضور في الموعد المحدد سلفا.

ويرفض مانشستر يونايتد فكرة رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لدافيد أورنيستين الصحفي الموثوق بشبكة ذا أثليتيك.

وكان تقرير من صحيفة ذا تايمز قد أشار إلى أن رونالدو قد طلب من إدارة مانشستر يونايتد مناقشة العروض التي ستصله والموافقة في حال وصول عرض مرضي.

وفقا لأورنيستين فإن إدارة مانشستر يونايتد من جانبها رفضت فكرة رحيل رونالدو بشكل تام وتمسكت ببقائه في الموسم المقبل وحتى نهاية تعاقده مع الفريق.

وكان اسم رونالدو قد ارتبط بأكثر من فريق للتعاقد معه في الموسم المقبل على رأسهم بايرن ميونيخ وروما، كما انتشرت بعض التقارير التي أشارت إلى أن ملاك نادي تشيلسي الجدد قد تحدثوا مع ممثليه.

وفقا لـ زا تايمز فإن رغبة رونالدو في الرحيل تأتي بسبب رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بشكل أساسي خلال المواسم المتبقية في مسيرته وهو ما لن يتحقق في مانشستر يونايتد بالموسم المقبل بسبب احتلاله للمركز السادس في الدوري الإنجليزي وهو ما يؤهل للدوري الأوروبي.

النجم البرتغالي كان قد عاد لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي بعد 13 عاما من رحيله عن الفريق.

وشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 أهداف.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد مستمر لنهاية الموسم المقبل.

رحيل رونالدو قد يؤثر على خطط المدرب الجديد للفريق إريك تين هاج والذي يبحث بشكل أساسي عن تعزيز وسط الملعب ومركز الظهير الأيمن.

التقارير أشارت إلى أن رونالدو كان قد تحدث مع تين هاج ويشعر بالسعادة لوجوده ولكنه محبط بسبب عدم بحث النادي عن صفقات كبرى حتى الآن.

وفي حالة رحيل لاعب يوفنتوس السابق قد يدخل مانشستر يونايتد سوق الانتقالات للبحث عن لاعب في مركز المهاجم الصريح.

وفقا للتقارير فإن مانشستر يونايتد قد أنهى صفقة ايريل مالاسيا ظهير أيمن فيينورد، كما اقترب النادي من التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة.

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