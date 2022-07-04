رومانو: مانشستر يونايتد حسم صفقة مالاسيا.. الإعلان قريب

أتم مانشستر يونايتد صفقة التعاقد مع تيريل مالاسيا ظهير فينورد الهولندي، بحسب الصحفي فابريزيو رومانو.

وقال رومانو إن الإعلان الرسمي بات مسألة وقت.

وأجرى مالاسيا الجزء الأول من الكشف الطبي الأحد، وسيجري الجزء النهائي يوم الإثنين.

وتكلف الصفقة 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 2 مليون يورو.

ويمتد عقد اللاعب لـ 4 مواسم، لينتهي في يونيو 2026، مع خيار التمديد لموسم خامس.

بذلك سيتم مانشستر يونايتد صفقته الأولى لهذا الصيف.

وحتى الآن انتهت عقود خوان ماتا وإدينسون كافاني وبول بوجبا وجيسي لينجارد دون تجديدها، فيما اعتزل الحارس لي جرانت.

ورحل نيمانيا ماتيتش إلى روما بنهاية عقده أيضا، فيما خرج الحارس دين هندرسون معارا إلى نوتنجهام فورست.

يذكر أن مالاسيا البالغ من العمر 22 عاما قد نشأ في صفوف فينورد.

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