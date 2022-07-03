كأس الرابطة - فيوتشر يجتاز إنبي والبلعوطي ويتأهل إلى النهائي

تغلب فيوتشر على إنبي بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس الرابطة، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

سجل هدفي الفريق أحمد عاطف في الدقيقة 45+1 ومحمد فاروق في الدقيقة 48.

بذلك يتأهل فيوتشر لملاقاة غزل المحلة في نهائي كأس الرابطة يوم الخميس 7 يوليو، في التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة.

كسر صمود البلعوطي

حاول أحمد عاطف في الدقيقة الثانية ولكن أتت تسديدته في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 6 سدد غنام محمد ليتصدى عبد العزيز البلعوطي.

حاول عمر كمال في الدقيقة 12 برأسية خطيرة فتصدى البلعوطي من جديد.

فيما ارتدت تسديدة أحمد رفعت في الدقيقة 30 من العارضة.

وأخيرا أتى الهدف الأول في الدقيقة 45+1 بعد رأسية من محمود مرعي تصدى لها البلعوطي ليتابعها أحمد عاطف في الشباك.

ما يحدث مرة..

سريعا في الدقيقة 48 سجل محمد فاروق الهدف الثاني بعد ركنية سدد منها فتصدى البلعوطي، ليتابعها فاروق بنفسه في الشباك.

وفي الدقيقة 57 أجرى جورفان فييرا مدرب إنبي تبديلين بنزول أحمد يوسف وإبراهيم جلال بدلا من زياد كمال وعبد الرحمن عماد.

وحاول أحمد رفعت مرة أخرى بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 70 حل حسام عرفات بدلا من مصطفى شلبي، للمرة الأولى منذ إصابته أمام الأهلي في دور الـ 16 لكأس مصر بقطع في الرباط الصليبي، وهي مشاركته الثانية بقميص إنبي.

وفي الدقيقة 72 أجرى علي ماهر مدرب فيوتشر تبديلين بنزول عبد الرحمن مانو ومروان محسن بدلا من محمد فاروق وأحمد عاطف.

وأخيرا في الدقيقة 80 أتى جرجس مجدي ومحمد مرسي بدلا من محمد شريف وجون إيبوكا في صفوف إنبي، ثم أيمن الصفاقسي بدلا من عمر كمال في الدقيقة 87 بصفوف فيوتشر.

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