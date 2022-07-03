ويمبلدون – سقوط الثور ألكاراز.. ودجوكوفيتش يعبر دون مفاجآت

ودّع الإسباني كارلوس ألكاراز منافسات بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بخسارته أمام الإيطالي جانيك سينر بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة في ثُمن نهائي المسابقة.

وخسر ألكاراز المصنف الخامس عالميًا المباراة بواقع 1-6، 4-6، 7-6، 3-6.

ليصل سينر (20 عامًا) إلى ربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته.

ويلتقي سينر في ربع النهائي بالصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميًا الذي تغلب على الهولندي تيم فان ريتهوفن بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وجاءت تفاصيل المجموعات 6-2 و4-6 و6-1 و6-2.

كما وصل البلجيكي ديفيد جوفين إلى ربع النهائي بفوزه على الأمريكي فرانسيس تيافوي بثلاثة مجموعات مقابل مجموعتين.

وجاءت تفاصيل المجموعات: 7-6، 5-7، 5-7، 6-4، 7-5.

المصنف الـ39 عالميًا يصل إلى ربع نهائي ويمبلدون للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2019.

ويلتقي جوفين في ربع النهائي بالبريطاني كاميرون نوري الذي تغلب على الأمريكي تومي بول بثلاثة مجموعات دون رد.

وفاز نوري بالمجموعات بواقع 6-4، 7-5، 6-4، ليعبر إلى ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته.

وفي منافسات فردي السيدات، ودعت الفرنسية كارولين جارسيا من ثمن النهائي على يد التشيكية ماري بوزكوفا التي فازت بمجموعتين دون رد.

وفازت بوزتوفا 7-5 و6-2، لتحجز مقعدها في ربع نهائي البطولة للمرة الأولى في مسيرتها.

المصنفة 66 عالميًا تلتقي في الدور المقبل بالتونسية أُنس جابر التي أطاحت بالبلجيكية إليزي ميرتنس بمجموعتين دون رد.

وفي نفس الدور، فازت الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة 103 على اللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

أوستابينكو المصنفة رقم 12 فازت بالمجموعة الأولى 7-5، لكن تاتيانا ماريا انتفضت وفازت بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 7-5 و7-5.

وتلعب الألمانية أمام مواطنتها يولي نيماير في ربع النهائي بعد أن فازت الأخيرة بدورها على البريطانية هيذر واتسون بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4.

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