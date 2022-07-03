سيجتمع بمواطنه أنطونيو محمد.. كريستيان بافون إلى أتليتكو مينيرو

الأحد، 03 يوليه 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

كريستيان بافون - أتليتكو مينيرو

أعلن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي عن تعاقده مع كريستيان بافون قادمًا من بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ووقّع بافون على عقد يربطه بـ أتليتكو مينيرو حتى يونيو 2025 بعد انضمامه إليه في صفقة انتقال حر.

وينضم بافون إلى مواطنه الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني لـ أتليتكو مينيرو.

بافون (26 عامًا) بدأ مسيرته في تاييريس دي كوردوبا، قبل أن ينتقل إلى بوكا جونيورز في 2014.

ولعب بافون معارًا خلال تلك الفترة إلى كولون الأرجنتيني ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وخاض بافون إجمالًا 163 مباراة مع بوكا جونيورز، سجل خلالها 36 هدفا وصنع 41.

الجناح الأرجنتيني خاض مع منتخب بلاده 11 مباراة دولية، وتواجد في قائمة كأس العالم 2018 وشارك في 4 مباريات.

ويحتل أتليتكو مينيرو المركز الثالث في الدوري البرازيلي، ويتواجد في دور الـ 16 لكوبا ليبرتادوريس.

ويضم أتليتكو مينيرو في صفوفه البرازيلي هالك، ورحل عنه مؤخرا دييجو كوستا.

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