"سأبذل جهدي لتحقيق حلم الصعود".. السكة الحديد يتعاقد مع لاعب من فريق إيطالي

الأحد، 03 يوليه 2022 - 22:50

كتب : رضا السنباطي محمد عبد العظيم

حليم خليل

وقع نادي السكة الحديد مع حليم خاليه اللاعب الفرنسي ذو الأصول المغربية قادما من فريق بيانكافيلا الإيطالي في صفقة انتقال حر.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد وقع مع السكة الحديد على عقد لمدة موسمين بعد نهاية عقده مع فريقه الإيطالي.

وينشط فريق بيانكافيلا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

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وقال وليد أنور مدير شؤون اللاعبين في السكة الحديد لـ FilGoal.com: "النادي تعاقد مع خاليه في صفقة انتقال حر واللاعب يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع".

وقال اللاعب في تصريحات لـ FilGoal.com: " سعيد لكوني جزئا من نادي السكة الحديد، لقد تلقيت ردود أفعال إيجابية حول هذا النادي وأتمنى أن يكون هذا الموسم جيدا مع الفريق وسأفعل كل ما في وسعي لتقديم مستويات مميزة مع النادي".

وتابع "لدي طموح كبير لقيادة السكة الحديد للعودة مجددا للدوري الممتاز لأن نادي بتاريخ كبير مثله لابد أن يتواجد بين الكبار وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق حلم الصعود".

وأضاف "اللعب في مصر تحدي جديد لي، لقد لعبت في دوريات كثيرة لكن هذه هي المرة الأولى في مصر وأشعر أنني جاهز ومستعد لتقديم كل ما لدي".

وأردف "هناك بعض اللاعبين المغاربة الذين أعرفهم في مصر مثل أشرف بنشرقي وعبد الكبير الوادي ولكن بالطبع لا أعرفهم على المستوى الشخصي".

كما تحدث أحمد رمضان وكيل اللاعب لـ FilGoal.com: "أشكر إدارة السكة الحديد على إتمام التعاقد مع اللاعب".

وتابع "حليم يلعب في وسط الملعب وسيكون إضافة كبيرة للنادي ولدوري الدرجة الثانية".

وأتم "اللاعب وقع لمدة موسمين في صفقة انتقال حر وتم اختياره في السكة الحديد بعد مشاهدته أكثر من مرة".

اللاعب شارك مع بيانكافيلا خلال الموسم الماضي في 12 مباراة ونجح في صنع هدف واحد.

وأنهى السكة الحديد دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي في المركز الثامن في مجموعة القاهرة.

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