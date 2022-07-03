الكومي لـ في الجول: الإسماعيلي أتعب أعصابي.. ولا أعلم لماذا يهدر عبد الرحمن مجدي "وقت الجد"

الأحد، 03 يوليه 2022 - 22:49

كتب : بسام أبو بكر

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

تحدث يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي عن خسارة فريقه لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية أمام غزل المحلة.

وقال الكومي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هذه أفضل مباراة يقدمها الإسماعيلي هذا الموسم في جميع المسابقات، ولكن لم يكتب لنا التوفيق".

وأضاف "عبد الرحمن مجدي كان مميزا في المباراة، ولكن لا أعرف لماذا يهدر وقت الجد".

أخبار متعلقة
كأس الرابطة - زعيم الفلاحين إلى النهائي.. غزل المحلة يجتاز الإسماعيلي في ليلة تألق العارضة بسبب نهائي كأس مصر.. تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي عامر حسين ينفي لـ في الجول تأجيل نهائي كأس مصر.. ويكشف موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

وأوضح "لقد ظهر بشكل جيد طوال المباراة وكان يساعد الفريق على الوصول إلى المرمى".

وتابع الكومي "أثناء ضربات الجزاء تعبت أعصابي كثيرا، وحتى الآن لا زلت متوترا وأعاني المرض".

واختتم "ليس هناك ما يمكنني فعله، ولكن بالتأكيد هزيمة اليوم لا تليق بالإسماعيلي".

وفاز المحلة بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وأهدر عبد الرحمن مجدي ركلة الترجيح الأولى بتسديدة علت العارضة.

ويلعب الإسماعيلي مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس 7 يوليو ضد الخاسر من إنبي وفيوتشر.

اقرأ أيضا:

سبب ارتداء الأهلي الزي الأساسي والزمالك الاحتياطي في نهائي الكأس

جديد الحضور الجماهيري لنهائي الكأس

هل يتأجل نهائي كأس مصر

غزل المحلة يتأهل للمنافسة على لقب

موعد عودة عبد القادر

يحيى الكومي الإسماعيلي رئيس الإسماعيلي كأس الرابطة عبد الرحمن مجدي
نرشح لكم
كأس الرابطة - فيوتشر يجتاز إنبي والبلعوطي ويتأهل إلى النهائي لماذا يرتدي الأهلي الزي الأساسي والزمالك الاحتياطي في نهائي الكأس؟ اتحاد الكرة يجيب بسبب نهائي كأس مصر.. تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي انتهت في كأس الرابطة - فيوتشر (2) - (0) إنبي عامر حسين لـ في الجول: اتحاد الكرة خاطب الجهات الأمنية لحضور الجماهير في نهائي الكأس كأس الرابطة - زعيم الفلاحين إلى النهائي.. غزل المحلة يجتاز الإسماعيلي في ليلة تألق العارضة مران الأهلي – تدريبات استشفائية للسولية والشحات.. ومحاضرة بالفيديو من سواريش اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بموعد وشروط نهائي كأس مصر
أخر الأخبار
كرة سلة - مصر إلى المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم.. وشرح طريقة التأهل دقيقة | رياضات أخرى
مصر تتغلب على المغرب وتفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2024 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس الرابطة - فيوتشر يجتاز إنبي والبلعوطي ويتأهل إلى النهائي 24 دقيقة | الكرة المصرية
كما انفرد في الجول - كأس السوبر الإفريقي في المغرب رسميا 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
ويمبلدون – سقوط الثور ألكاراز.. ودجوكوفيتش يعبر دون مفاجآت 35 دقيقة | رياضات أخرى
سيجتمع بمواطنه أنطونيو محمد.. كريستيان بافون إلى أتليتكو مينيرو ساعة | أمريكا
"سأبذل جهدي لتحقيق حلم الصعود".. السكة الحديد يتعاقد مع لاعب من فريق إيطالي ساعة | الدرجة الثانية
الكومي لـ في الجول: الإسماعيلي أتعب أعصابي.. ولا أعلم لماذا يهدر عبد الرحمن مجدي "وقت الجد" ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة