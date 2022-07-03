الكومي لـ في الجول: الإسماعيلي أتعب أعصابي.. ولا أعلم لماذا يهدر عبد الرحمن مجدي "وقت الجد"

تحدث يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي عن خسارة فريقه لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية أمام غزل المحلة.

وقال الكومي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هذه أفضل مباراة يقدمها الإسماعيلي هذا الموسم في جميع المسابقات، ولكن لم يكتب لنا التوفيق".

وأضاف "عبد الرحمن مجدي كان مميزا في المباراة، ولكن لا أعرف لماذا يهدر وقت الجد".

وأوضح "لقد ظهر بشكل جيد طوال المباراة وكان يساعد الفريق على الوصول إلى المرمى".

وتابع الكومي "أثناء ضربات الجزاء تعبت أعصابي كثيرا، وحتى الآن لا زلت متوترا وأعاني المرض".

واختتم "ليس هناك ما يمكنني فعله، ولكن بالتأكيد هزيمة اليوم لا تليق بالإسماعيلي".

وفاز المحلة بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وأهدر عبد الرحمن مجدي ركلة الترجيح الأولى بتسديدة علت العارضة.

ويلعب الإسماعيلي مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس 7 يوليو ضد الخاسر من إنبي وفيوتشر.

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