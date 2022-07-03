سلة - منتخب مصر إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال بفوز كبير على الكونغو

الأحد، 03 يوليه 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة سلة

حقق منتخب مصر لكرة السلة الانتصار الثالث على التوالي في الدور الثاني من المرحلة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالفوز على الكونغو الديموقراطية بنتيجة 80-52 في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

وحقق منتخب مصر الفوز بفارق 28 نقطة، وانتهى الربع الأول بنتيجة 23-16 لصالح مصر

وفي الربع الثاني عزز منتخب مصر تفوقه لتصبح النتيجة 52-30.

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وفي الربع الثاث توسع الفارق ليصل إلى 24 نقطة.

وفي الرابع أكد منتخب مصر تفوقه لتنتهي المباراة بنتيجة 80-52.

فوز رفع رصيد مصر إلى 11 نقاط بـ 5 انتصارات وهزيمة واحدة في الصدارة.

وضمن منتخب مصر تأهله بشكل رسمي للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2023 بعد أن انهى المجموعة في الصدارة الترتيب.

وبذلك يتأهل منتخب مصر للمرحلة النهائية والتي يتأهل لها 12 منتخبا مقسمة على مجموعتين كل مجموعة تضم 6 منتخبات.

ويتأهل أول وثان الترتيب من كل مجموعة بالإضافة لصاحب أفضل مركز ثالث، إذ يحق لقارة إفريقيا خمس مقاعد في المونديال.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دور المجموعات بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتضم المرحلة الثانية مجموعتين كل منهما تشمل 6 منتخبات ويصعد كل فريق بنقاطه من الفرق المتأهلة ويلعب مباريات أمام فرق المجموعة الأخرى.

ويتأهل من المجموعتين أصحاب أول مركزين لتصعد 4 منتخبات من إفريقيا بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث من المجموعتين ملحق ليتأهل خامس فرق إفريقيا لكأس العالم.

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