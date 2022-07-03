عامر حسين ينفي لـ في الجول تأجيل نهائي كأس مصر.. ويكشف موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة النهائية للنسخة الماضية في كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 21 من شهر يوليو الجاري.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "تأجيل نهائي كأس مصر شائعة غريبة".

وأضاف "تم اليوم إرسال تأكيد موعد المباراة للناديين في موعدها 21 يوليو كما هي".

وتابع "تم تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي والمقرر لها يوم 20 يوليو بسبب نهائي كأس مصر ليقام اللقاء يوم 21 أغسطس".

واختتم عامر حسين تصريحاته "مباراة نهائي الكأس تم تحديدها منذ إعلان الجدول في مايو الماضي".

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على بتروجت في نصف النهائي.

أما الزمالك فتغلب على أسوان في نصف النهائي ليحجز مقعده في النهائي.

بينما النسخة الحالية من كأس مصر وصلت إلى ثمن النهائي والمقرر أن يختتم في شهر أغسطس.

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