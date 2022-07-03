دورة ألعاب المتوسط - ميدالية جديدة.. أشرقت درويش تحصل على فضية التايكوندو

واصلت البعثة المصرية الحصول على الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وحصلت أشرقت درويش على الميدالية الفضية في منافسات التايكوندو لوزن 57 كجم.

وخسرت أشرقت في المباراة النهائية أمام التركية هاتيسي كوبرا بنتيجة 28-7.

كما حصلت شهد سامي على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 49 كجم.

وخسرت شهد من الإسبانية أدريانا إجلاسياس الحاصلة على فضية أولمبياد طوكيو 2020 بنتيجة 5-1.

ورفعت مصر رصيدها إلى 41 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهب - 13 فضة - 17 برونزية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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