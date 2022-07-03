دورة البحر المتوسط - بسنت حميدة تواصل إنجازاتها وتحصد ذهبية 200 متر

الأحد، 03 يوليه 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

بسنت حميدة

واصلت بسنت حميدة إنجازاتها في منافسات العدو بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في وهران الجزائرية.

وحصدت بسنت الذهبية الثانية لها في البطولة بعد تصدر سباق 200 متر عدو بزمن قدره 22.47 ثانية.

وحققت بسنت رقم قياسي في سباق 200 متر بدورة ألعاب البحر المتوسط.

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وكانت بسنت قد حصدت ذهبية منافسات 100 متر عدو بزمن قدره 11.10 ثانية.

ورفعت مصر رصيدها إلى 40 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهب - 12 فضة - 17 برونزية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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