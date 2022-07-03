دورة البحر المتوسط - وزير الرياضة يستقبل الفوج الأول من البعثة المصرية

استقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الطائرة الخاصة الأولى التى تقل مجموعة من لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية والإداريين.

وعاد لاعبو البعثة المصرية مساء اليوم -الأحد- من الجزائر بعد انتهاء منافساتهم بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة "وهران"، ضمن طائرتين خاصتين وفرتهما وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى.

وضم الفوج الأول فرق تنس الطاولة والكرة الطائرة رجال وسيدات والريشة الطائرة والجودو وألعاب القوى، الذين انتهت منافستهم، والمصارعة والقوس والسهم وباقي منتخب الكاراتيه ورفع الأثقال الذي انتهت مشاركتهم والتنس الأرضي والملاكمة وكرة السلة 3x3.

وخلال استقباله للمشاركين، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنتائج البعثة المصرية فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، متمنياً حصد المزيد من الميداليات من باقي المشاركين.

وتشارك البعثة المصرية في البطولة في ١٩ رياضة هم: رفع الأثقال، وألعاب القوى، والملاكمة، والسلاح، والكاراتيه، والرماية، والتنس، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والجودو، والقوس والسهم، والمصارعة، والفروسية، والشراع، وكرة اليد، وكرة السلة، والريشة الطائرة، والجمباز.

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