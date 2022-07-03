دورة البحر المتوسط - وزير الرياضة يستقبل الفوج الأول من البعثة المصرية

الأحد، 03 يوليه 2022 - 19:19

كتب : هاني العوضي

أشرف صبحي يستقبل بعثة دورة البحر المتوسط

استقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الطائرة الخاصة الأولى التى تقل مجموعة من لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية والإداريين.

وعاد لاعبو البعثة المصرية مساء اليوم -الأحد- من الجزائر بعد انتهاء منافساتهم بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة "وهران"، ضمن طائرتين خاصتين وفرتهما وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى.

وضم الفوج الأول فرق تنس الطاولة والكرة الطائرة رجال وسيدات والريشة الطائرة والجودو وألعاب القوى، الذين انتهت منافستهم، والمصارعة والقوس والسهم وباقي منتخب الكاراتيه ورفع الأثقال الذي انتهت مشاركتهم والتنس الأرضي والملاكمة وكرة السلة 3x3.

أخبار متعلقة
دورة البحر المتوسط - كريم أبو كحلة يحقق فضية رفع الأثقال دورة البحر المتوسط - العاشرة.. زياد السيسي يحقق ذهبية سلاح السابر أنس جابر: لو لم أكن لاعبة تنس لأصبحت لاعبة كرة قدم

وخلال استقباله للمشاركين، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنتائج البعثة المصرية فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، متمنياً حصد المزيد من الميداليات من باقي المشاركين.

وتشارك البعثة المصرية في البطولة في ١٩ رياضة هم: رفع الأثقال، وألعاب القوى، والملاكمة، والسلاح، والكاراتيه، والرماية، والتنس، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والجودو، والقوس والسهم، والمصارعة، والفروسية، والشراع، وكرة اليد، وكرة السلة، والريشة الطائرة، والجمباز.

اقرأ أيضا:

تأجيل أمم إفريقيا

قرار بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

بطولة إفريقية جديدة بجوائز مالية هائلة

المصري يغرم لاعبه للتغيب عن التدريبات

الترجي يتفاوض لضم لاعب فاركو

دورة ألعاب البحر المتوسط أشرف صبحي وزير الرياضة
نرشح لكم
دورة البحر المتوسط - محمد طلعت يحقق برونزية فردي الفروسية دورة ألعاب المتوسط - ميدالية جديدة.. أشرقت درويش تحصل على فضية التايكوندو دورة البحر المتوسط - بسنت حميدة تواصل إنجازاتها وتحصد ذهبية 200 متر دورة البحر المتوسط - فضيتين لـ كريم أبو كحلة في رفع الأثقال دورة البحر المتوسط - العاشرة.. زياد السيسي يحقق ذهبية سلاح السابر أنس جابر: لو لم أكن لاعبة تنس لأصبحت لاعبة كرة قدم خبر في الجول - ممدوح هاشم يبدأ تدريباته تمهيدا للانضمام إلى منتخب اليد دورة البحر المتوسط - الذهبيتين الـ8 والـ9.. نعمة سعيد تضيف ميداليتين مصريتين جديدتين
أخر الأخبار
عامر حسين ينفي لـ في الجول تأجيل نهائي كأس مصر 8 دقيقة | الكرة المصرية
الكشف عن موعد أحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي الجماعية 33 دقيقة | الكرة المصرية
دورة البحر المتوسط - محمد طلعت يحقق برونزية فردي الفروسية 36 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر تصفيات مونديال السلة - مصر (52)-(30) الكونغو الديموقراطية.. نهاية الربع الثاني 56 دقيقة | كرة سلة
دورة ألعاب المتوسط - ميدالية جديدة.. أشرقت درويش تحصل على فضية التايكوندو ساعة | رياضات أخرى
دورة البحر المتوسط - بسنت حميدة تواصل إنجازاتها وتحصد ذهبية 200 متر ساعة | رياضات أخرى
دورة البحر المتوسط - وزير الرياضة يستقبل الفوج الأول من البعثة المصرية ساعة | رياضات أخرى
دورة البحر المتوسط - فضيتين لـ كريم أبو كحلة في رفع الأثقال ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة