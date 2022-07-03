دورة البحر المتوسط - فضيتين لـ كريم أبو كحلة في رفع الأثقال

حققت البعثة المصرية ميداليتين جديدتين في دورة ألعاب البحر التوسط وتلك المرة كانت في منافسات رفع الأثقال.

وحقق كريم أبو كحلة الميدالية الفضية في رفع الأثقال منافسات الخطف لوزن 89 كجم.

ونجح كريم في محاولاته الثلاثة، وتمكن من رفع وزن 171 كجم في المحاولة الأخيرة.

وجاء كريم في المركز الثاني ليحصل على الميدالية الفضية.

وحقق أبو كحلة ميدالية فضية أخرى في رفع الأثقال في منافسات النتر.

وتمكن أبو كحلة من رفع وزن 212 كجم.

وحصدت مصر حتى الآن 39 ميدالية في البطولة بواقع 10 ذهبية و12 فضية و17 برونزية.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

البعثة المصرية تشارك في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران في رياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

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