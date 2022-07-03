دورة البحر المتوسط - العاشرة.. زياد السيسي يحقق ذهبية سلاح السابر

الأحد، 03 يوليه 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

زياد السيسي

حصلت البعثة المصرية على ميدالية ذهبية جديدة في دورة ألعاب البحر المتوسط وتلك المرة في منافسات المبارزة لسلاح السابر.

وحقق زياد السيسي ذهبية منافسات المبارزة سلاح السابر بعد الفوز في النهائي على بطل إيطاليا.

وفاز السيسي في المباراة النهائية على الإيطالي ريكاردو نوتشيو بنتيجة 15-9.

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ووصلت البعثة المصرية إلى الميدالية الذهبية العاشرة منذ بداية الدورة.

وتعد تلك الميدالية هي الذهبية الثالثة التي تحققها البعثة المصرية في منافسات اليوم الأحد، بعد تحقيق نعمة سعيد ميداليتين ذهبيتن في رفع الأثقال.

وحصدت مصر حتى الآن 38 ميدالية في البطولة بواقع 10 ذهبية و11 فضية و17 برونزية.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

البعثة المصرية تشارك في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران في رياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

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