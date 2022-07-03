أندري جراي يرحل عن واتفورد ويطير إلى الدوري اليوناني

أعلن نادي أريس ثيسالونيكي اليوناني عن تعاقده مع الجامايكي أندري جراي قادمًا من واتفورد الإنجليزي.

وانتقل جراي إلى أريس بعد نهاية عقده مع واتفورد الذي هبط لدوري القسم الثاني بنهاية الموسم الماضي.

ووقّع جراي على عقد يربطه بـ أريس لمدة 4 مواسم مقبلة.

وصرّح جراي بعد توقيع عقوده مع أريس: "أنا متحمس للقدوم إلى أريس".

وأضاف: "قضيت سنوات عديدة في إنجلترا قبل أن يظهر تحدي اللعب في دوري جديد رفقة أريس في الوقت المناسب".

وأتم: "لا أستطيع الانتظار للمشاركة بقميص أريس، أعد جماهير أريس بتقديم كل شيء وإمتاعهم".

جراي (31 عامًا) خاض مسيرته بأكملها في الملاعب الإنجليزية في أندية شروسبيري وهينكلي يونايتد ولوتون وبرينتفورد وبيرنلي وكوينز بارك رينجرز.

وخاض جراي 124 مباراة بقميص واتفورد، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 8 أهداف.

ولعب جراي معارًا لـ كوينز بارك رينجرز الموسم الماضي في دوري القسم الثاني الإنجليزي، وسجل معه 10 أهداف في 30 مباراة.

ووُلد جراي في إنجلترا لأصول جامايكية سمحت له بتمثيل منتخب جامايكا الأول في 12 مباراة دولية منذ 2021.

وشارك جراي في الكأس الذهبية 2021 وساهم في وصول جامايكا لربع النهائي.

واحتل أريس المركز الثالث في الدوري اليوناني الموسم الماضي وتأهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

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