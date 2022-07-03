راشفورد يكشف انطباعاته عن أيام تين هاج الأولى مع يونايتد

كشف ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد انطباعاته عن العمل مع المدرب الجديد إريك تين هاج.

راشفورد كان واحدا من اللاعبين الذين عادوا إلى كارينجتون يوم الإثنين الماضي وتدربوا تحت قيادة المدرب الهولندي لأول مرة.

وقال راشفورد في تصريحات لموقع ناديه: "هناك شعور بالحماس يسود التدريبات، وهذا أمر إيجابي في فترة الإعداد".

وأضاف "من المهم أن نستوعب فلسفة إريك تين هاج، ومن المهم أيضا أن نستمتع بالعمل معه".

وتابع "الأسبوع الأول من التدريبات كان إيجابيا في هذا الصدد، والجميع يتطلعون لبدء الجولة الصيفية وتنفيذ ما تدربنا عليه في المباريات الأولى".

وأكمل راشفورد "إنها بداية جديدة للجميع ولي على وجه التحديد بعد غيابي لفترة طويلة، من المهم أن نبدأ التدريبات بشكل جيد".

وعن موقفه الشخصي "أعتقد أنني لم أحظ بفترة إعداد مثالية منذ 2019، لذا إنه شيء إيجابي بالنسبة لي".

وأردف "كنت في حاجة إلى الراحة، والوقت الكافي الذي حصلت عليه ساعدني في التركيز على المستقبل بشكل مبكر. عطلتي امتدت لأربعة أسابيع تقريبا، وقمت بتقسيمها إلى أسبوعين للراحة وأسبوعين للتدريب، لذلك يمكنني القول إنها كانت فترة جيدة".

وأتم "أشعر أني مستعد وجاهز للمرحلة المقبلة، وعندما يحين موعد المباراة الأولى سيكون من الجيد أنني تدربت قبلها لما يقرب من ستة أسابيع".

مدرب أياكس السابق سيقود يونايتد الموسم المقبل بعدما تم الإعلان عن ذلك قبل أسابيع.

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