بهدفه في بتروجت.. عبد المنعم يسجل لأول مرة محليا مع الأهلي

الأحد، 03 يوليه 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم مدافع الأهلي

سجل محمد عبد المنعم أول أهدافه مع الأهلي في البطولات المحلية أمام بتروجت.

وفاز الأهلي على بتروجت بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2020/2021. ليتأهل للنهائي ويلعب ضد الزمالك. (طالع التفاصيل)

وعاد محمد عبد المنعم لصفوف الأهلي في يناير الماضي، بعدما لعب النصف الأول من الموسم معارا ضمن صفوف فيوتشر. وذلك بعد ظهوره بمستوى جيد مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

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ونجم مدافع الأهلي في تسجيل هدفه الأول بالقميص الأحمر في البطولات المحلية بصناعة من الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

وذلك بعدما لعب 7 مباريات مع الأحمر، بواقع 6 في الدوري المصري ومباراة واحدة في الكأس.

ويعد الهدف في بتروجت هو الثاني لـ عبد المنعم مع الأهلي بشكل عام، بعدما سجل في شباك الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من صناعة معلول أيضا بالطريقة ذاتها.

وبشكل عام لعب عبد المنعم البالغ من العمر 23 عاما مع الأهلي 15 مباراة في مختلف البطولات منذ عودته للفريق الأحمر في يناير.

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