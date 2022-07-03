تريزيجيه يتحدث عن خطوة انتقاله لطرابزون سبور

الأحد، 03 يوليه 2022 - 13:58

كتب : FilGoal

تريزيجيه - باشاك شهير - الدوري التركي

تحدث محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا عن خطوة انتقاله إلى طرابزون سبور التركي.

وتوصل طرابزون سبور التركي إلى اتفاق نهائي مع أستون فيلا وتريزيجيه للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تريزيجيه في تصريحات لوسائل الإعلام التركية عند وصوله لتركيا: "أنا سعيد للغاية بهذه الخطوة. أريد أن أفوز بالبطولات مرة أخرى".

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وأضاف "طرابزون سبور يضم أكثر من لاعب جيد، ومدربه جيد جدا".

ونشرت وسائل الإعلام التركية لقطات لوصول تريزيجيه مع وكيله كريستيان إيميلي إلى مطار اسطنبول في الساعات الأولى من صباح الأحد.

ومن المنتظر أن يخضع تريزيجيه يوم الأحد للكشف الطبي قبل توقيع العقود بشكل رسمي مع بطل الدوري التركي.

ونشرت جريدة فاناتيك صورة لتريزيجيه مع أحمد أوغلو رئيس طرابزون سبور.

ولعب تريزيجيه النصف الثاني من الموسم معارا إلى باشاك شهير التركي ليشارك معه في 13 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

تريزيجيه انتقل لصفوف أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي في يوليو 2019 ليشارك مع الفيلانز في 64 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وسبق لـ تريزيجيه خوض تجربة ناجحة في الملاعب التركية رفقة قاسم باشا بين 2017 و2019 قبل أن يتحوّل للدوري الإنجليزي.

ويشارك طرابزون سبور في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تتويجه بالدوري التركي الموسم الماضي.

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وفاز طرابزون سبور بالدوري للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ عام 1984.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا تعرض لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي، مما أبعده عن الملاعب لعدة أشهر وأفقده مكانه الأساسي في أستون فيلا.

وخاض تريزيجيه مع أستون فيلا 64 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

وقاد تريززيجيه أستون فيلا لخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول مع الفريق.

ولعب تريزيجيه 56 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 8 أهداف، وقاده لوصافة كأس الأمم الإفريقية مرتين، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم 2018.

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