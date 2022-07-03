دورة البحر المتوسط - الذهبيتين الـ8 والـ9.. نعمة سعيد تضيف ميداليتين مصريتين جديدتين

حصدت الرباعة نعمة سعيد الميدالية الذهبيتين الثامنة والتاسعة لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتوجت نعمة بذهبية الخطف في وزن 71 كجم ضمن منافسات رفع الأثقال.

نعمة لم تنجح في رفع أول محاولتين وكانت في طريقها لخسارة الميدالية الذهبية.

وكانت الميدالية الذهبية ستذهب إلى مغنية حمادي بطلة الجزائر لكن المصرية كان لها رأي آخر في المحاولة الأخيرة.

ورفعت نعمة وزن 101 كجم بنجاح لتحصد ذهبية الخطف.

الميدالية الذهبية الـ 8 لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط🇪🇬 نعمة سعيد تفوز بالميدالية الذهبية في الخطف لرفع الأثقال لوزن 71 كيلو 🥇 pic.twitter.com/PMZRyw0cxH — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2022

وفي منافسات الكلين، حصدت نعمة الميدالية الذهبية بعد التفوق على الجزائرية مغنية حمادي.

فقد رفعت نعمة 125 كجم، وحصدت الذهبية بمحاولتين فقط، ولم تكن بحاجة لرفع المحاولة الثالثة.

وحاولت زميلتها رفيدة عبد التواب المنافسة على الميدالية البرونزية لكنها لم تنجح في المحاولتين الأخيرتين.

وحصدت مصر حتى الآن 36 ميدالية في البطولة بواقع 9 ذهبية و11 فضية و16 برونزية.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

البعثة المصرية تشارك في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران في رياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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