كأس السوبر المصري - المشاركة الـ 15 على التوالي.. الأهلي يواجه الزمالك في أبو ظبي

حجز الأهلي مقعده في كأس السوبر المصري 2021-2022 لمواجهة الزمالك بطل الدوري.

وسيتواجد الأهلي في كأس السوبر للمرة الخامسة عشر على التوالي والسادسة عشر في تاريخه.

الأهلي وصل لنهائي كأس مصر بعدما فاز على بتروجت في نصف النهائي النسخة الماضية.

وسيلتقي مع الزمالك الذي حصد لقب الدوري الموسم الماضي.

تعرف على موعد نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

لماذا يلتقي الأهلي والزمالك؟

عُدلت لائحة كأس السوبر في ديسمبر 2020.

السوبر الماضي أقيم بين الأهلي بطل الدوري وطلائع الجيش وصيف كأس مصر.

وبعدها صرح مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة: "اللائحة الجديدة ستنص إن كان بطل الدوري هو بطل الكأس أن يكون الطرف الثاني لكأس السوبر هو وصيف الدوري".

وبسؤاله عن السبب برر "حتى لا يكون لقاء السوبر نهائي مكرر لنهائي الكأس وفنيا وصيف الدوري اجتهد أكثر على مدار الموسم من وصيف الكأس الذي فاز في أربع مباريات فقط".

وشدد "لا يوجد قاعدة لتحديد الطرف الثاني للقاء السوبر والأمر بالنسبة لي تسويقي أكثر من كونه فني".

ماذا يعني؟

في حال توج الزمالك بلقب الكأس يوم 21 يوليو المقبل على حساب الأهلي سيكون بطلا للدوري والكأس موسم 2020-2021.

لذلك سيواجه الأهلي كونه وصيف دوري الموسم الماضي.

وفي حال فاز الأهلي فأن الأمر سيكون طبيعي هو أن يلتقي بطلي المسابقتين، الأهلي والزمالك.

موعد السوبر والبلد المستضيف

اعتمد الاتحاد المصري إقامة السوبر للنسخة الماضية في أبو ظبي يوم 21 من شهر أكتوبر المقبل.

لم يتم تحديد الملعب المستضيف بعد.

ومن المقرر أن يقام السوبر المصري للموسم الجاري أيضا 2021-2022 بين بطلي الدوري والكأس (لم يتحددا بعد) بنهاية الموسم الجاري في نهاية أغسطس في أبو ظبي أيضا.

بذلك يعد الأهلي هو الأكثر ظهورا في بطولة السوبر المصري برصيد 16 مرة، فاز باللقب 11 مرة.

وستحمل المشاركة المقبلة للزمالك رقم 11 إذ حقق الأبيض اللقب في 4 مناسبات سابقة.

وحققت أندية المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش لقب كأس السوبر مرة واحدة.

ويعد طلائع الجيش حامل لقب النسخة الماضية بعدما فاز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.







































































































































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