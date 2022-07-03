في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع يحيى جبران

علم FilGoal.com حقيقة توقيع يحيى جبران لاعب الوداد المغربي للزمالك.

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وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى أن الزمالك قد توصل لاتفاق مع يحيى جبران للانتقال للزمالك في الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اسم يحيى جبران قد عرض على الزمالك ولكن النادي لم يتخذ أي خطوة تجاه والأقرب للاعب أن ينتقل إلى أحد الفرق في السعودية.

اللاعب صاحب الـ 31 عاما انتهى تعاقده مع الوداد بنهاية الموسم المنقضي، ووفقا لحديث رئيس النادي فإنه قد قرر الرحيل وعدم تمديده.

وأسهم جبران في تحقيق الوداد لبطولتي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا في الموسم المنقضي.

وشارك جبران مع الوداد خلال الموسم الماضي في 37 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4.

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