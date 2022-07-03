في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع يحيى جبران

الأحد، 03 يوليه 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

يحيى جبران قائد الوداد

علم FilGoal.com حقيقة توقيع يحيى جبران لاعب الوداد المغربي للزمالك.

يحيى جبران

النادي : الوداد الرياضي

الزمالك

وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى أن الزمالك قد توصل لاتفاق مع يحيى جبران للانتقال للزمالك في الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اسم يحيى جبران قد عرض على الزمالك ولكن النادي لم يتخذ أي خطوة تجاه والأقرب للاعب أن ينتقل إلى أحد الفرق في السعودية.

أخبار متعلقة
كأس السوبر المصري - المشاركة الـ 15 على التوالي.. الأهلي يواجه الزمالك في أبو ظبي عبد الحفيظ: هدفنا تحقيق 3 بطولات قبل نهاية الموسم.. وهذا موقف بدر بانون مغربي: لا أعلم شيئا عن العودة إلى الأهلي.. موسيماني كان واثقا في الشباب إنبي: ويجان لم يتقدم بعرض رسمي لضم محمود جاد

اللاعب صاحب الـ 31 عاما انتهى تعاقده مع الوداد بنهاية الموسم المنقضي، ووفقا لحديث رئيس النادي فإنه قد قرر الرحيل وعدم تمديده.

وأسهم جبران في تحقيق الوداد لبطولتي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا في الموسم المنقضي.

وشارك جبران مع الوداد خلال الموسم الماضي في 37 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4.

طالع أيضا:

جديد موقف رونالدو مع مانشستر يونايتد

لابورتا يتحدث عن مستقبل دي يونج

مسلسل سليماني كوليبالي مستمر

تقرير: تريزيجيه يسافر إلى تركيا

يحيى جبران الوداد الزمالك
نرشح لكم
لاعب بتروجت: التقيت سواريش عقب المباراة وأخبرني بأنه سيتابعني في الفترة المقبلة سواريش: شعرت بالقلق قبل مباراتي الأولى.. واسألوا لاعب بتروجت عن حديثي معه مؤتمر سواريش: أبهرني التزام لاعبي الأهلي في الدفاع.. وهذا ما تخبرني به خبرتي كأس السوبر المصري - المشاركة الـ 15 على التوالي.. الأهلي يواجه الزمالك في أبو ظبي عبد الحفيظ: هدفنا تحقيق 3 بطولات قبل نهاية الموسم.. وهذا موقف بدر بانون إنبي: ويجان لم يتقدم بعرض رسمي لضم محمود جاد مغربي: لا أعلم شيئا عن العودة إلى الأهلي.. موسيماني كان واثقا في الشباب هيثم شعبان: قدمنا مباراة تكتيكية جيدة أمام الأهلي.. والوكلاء تعاملوا معنا بشكل غير محترف
أخر الأخبار
لاعب بتروجت: التقيت سواريش عقب المباراة وأخبرني بأنه سيتابعني في الفترة المقبلة 21 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: استطلعنا رأي دي فرانشيسكو لتدريب منتخب مصر 26 دقيقة | منتخب مصر
سواريش: شعرت بالقلق قبل مباراتي الأولى.. واسألوا لاعب بتروجت عن حديثي معه 44 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر سواريش: أبهرني التزام لاعبي الأهلي في الدفاع.. وهذا ما تخبرني به خبرتي 52 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع يحيى جبران 58 دقيقة | الكرة المصرية
كأس السوبر المصري - المشاركة الـ 15 على التوالي.. الأهلي يواجه الزمالك في أبو ظبي ساعة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: هدفنا تحقيق 3 بطولات قبل نهاية الموسم.. وهذا موقف بدر بانون ساعة | الكرة المصرية
إنبي: ويجان لم يتقدم بعرض رسمي لضم محمود جاد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريش 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك