مؤتمر سواريش: أبهرني التزام لاعبي الأهلي في الدفاع.. وهذا ما تخبرني به خبرتي

أبدى البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لـ الأهلي سعادته بتحقيق الفوز في أول مباراة له، وطالب بالانتظار من أجل تطبيق أفكاره مع الفريق.

وحجز الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر 2021 بالفوز على بتروجت بنتيجة 2-0 في أولى مباريات البرتغالي.

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي: "المباراة الأولى لي والأهم تحقيق الفوز بها".

وأضاف "كانت مباراة مهمة لنا والهدف الرئيسي منها كان الوصول للمباراة النهائية".

وأردف "الإعداد للقاء كان صعبا بعد الخسارة من سموحة، خاصة أنني مدرب جديد والموقف مضغوط لكننا جهزنا للقاء بشكل جيد رغم كل الصعوبات".

وواصل "كنت سعيدا بقتال اللاعبين في مباراة اليوم، الوقت كان قليلا للاعبين قبل المباراة من أجل أن تتدرب معي لكن سعيدا بمحاولتهم تطبيق ما أريد".

وتابع "لم أطلب منهم شيء إضافي لضيق الوقت، لكن في المستقبل بالتأكيد سأطلب منهم أكثر من ذلك".

وردا على مشاركة الناشئين في لقاء اليوم قال: "حظيت بوقت قصير في النادي، وأعرف الفريق بعد تحليل 4 مباريات، تابعت 3 مباريات في البرتغال ومباراة من مصر".

وشدد "هناك فارق بين متابعة الفريق من الخارج ثم عندما تتواجد وتشاهد التفاصيل وتتعرف على شخصية كل لاعب".

وأوضح "لا أنظر للعمر في اللعب، أسلوبي في إدارة الأمور على أساس من يستحق وليس السن".

وواصل "اللاعبون ركضوا كثيرا في المباراة وقاتلوا وأنا سعيد بما قدموه".

واستدرك "أبهرني التزام اللاعبين في الأمور الدفاعية وتنفيذ التعليمات وفي المستقبل سنتحسن على المستوى الجماعي والفردي".

وأجاب عن الحالة البدنية للاعبين قائلا: "بالتأكيد هناك حمل بدني وأعرف أن هناك ضغط مباريات لكن الهدف الأساسي استشفاء للاعبين للتغلب على الضغط المتوقع في الفترة المقبلة".

وتابع "الأفضل هو من سيلعب وأيضا التغييرات يتم تنفيذها على أساس الجاهزية".

وردا على الوقت المطلوب لتنفيذ أفكاره أجاب قائلا: "خبرتي تخبرني بألا أفصح عن الأمر من أجل تصحيح الأخطاء".

وتابع "نخوض مباراة كل 3 أيام، ومن أجل أن تلعب في مستوى عالي بعد تسلسل أفكار في التدريبات، وليس زر ستضغط عليه فيُطلق نوره".

وأكمل "لابد الوضع في الاعتبار الإصابات التي تعرض لها لاعبي الفريق قبلما أصل".

وأتم "أريد تطوير أسلوب اللعب، ليكون هناك فكر واضح، وأريد أيضا تجهيز كل اللاعبين".







































































































































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