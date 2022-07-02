إنبي: ويجان لم يتقدم بعرض رسمي لضم محمود جاد

السبت، 02 يوليه 2022 - 23:52

كتب : حامد وجدي

محمود جاد - مران منتخب مصر في كوريا

كشف شريف أبو الغيط عضو مجلس إدارة إنبي والمتحدث الرسمي للنادي عن حقيقة تلقي إنبي عرضا من ويجان الإنجليزي من أجل ضم محمود جاد حارس مرمى الفريق.

وقال أبو الغيط في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم يصلنا أي عرض إطلاقا من ويجان لضم محمود جاد ولكن حدث اتصال من رئيس النادي الإنجليزي لرئيس إنبي تم فيه الاستفسار عن اللاعب والسؤال عما كان هناك نية لبيعه".

وتابع "بدون شك نحن ندعم مثل ذلك الأمر ولكن ما حدث لم يكن أكثر من مجرد استفسار، وتلقي عرض رسمي هي كلمة كبيرة ولم تحدث".

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وأضاف "هناك شروط أخرى لانتقال اللاعب وما زلنا ندرس الأمر مع ويجان".

وأتم "مليون إسترليني؟ لم يرتقي الأمر نهائيا للماديات، هم يتابعون اللاعب بشكل جيد وهو حارس موهوب بالفطرة".

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن جاد قد تلقى استفسارا من نادي ويجان بشأن إمكانية التفاوض مع محمود جاد

ويعد اللاعب صاحب الـ23 عاما من ناشئي إنبي وشارك مع الفريق البترولي في 85 مباراة.

وتلقى شباك محمود جاد خلال تلك الـ85 مباراة 94 هدفا، وحافظ على نظافتها في 26 لقاء.

ولم يشارك محمود جاد مع منتخب مصر في أي مباراة حتى الآن بيد أنه تواجد معه خلال كأس أمم إفريقيا 2021 التي حصد فيها الفراعنة المركز الثاني.

وكان ويجان صعد للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب" بعدما توج بلقب دوري الدرجة الثانية "ليج وان" الموسم الماضي.

وسبق لويجان أن ضم بين صفوفه مهاجم منتخب مصر وإنبي والزمالك السابق عمرو زكي وكان ذلك في موسم 2008-2009.

كما لعب أحمد حسام "ميدو" وسام مرسي في صفوف الفريق.

كما سبق وأن لعب حارس مرمى منتخب عمان التاريخي علي الحبسي في صفوف الفريق الملقب باللاتيكس من 2010 إلى 2015.

وتوج علي الحبسي آنذاك مع ويجان بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في سنة 2013.

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