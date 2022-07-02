مباراة سواريش الأولى.. الأهلي يهزم بتروجت ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي الكأس

حقق الأهلي الانتصار في أولى مباريات الفريق تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، وفاز على بتروجت بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021.

وفاز الأهلي على بتروجت ليتأهل لنهائي كأس مصر، ويلعب ضد الزمالك في مباراة القمة التي تقام يوم 21 من شهر يوليو الجاري.

وتعد المباراة هي الأولى للبرتغالي سواريش الذي تولى تدريب الأهلي أول أمس الخميس.

وذلك بعد فترة للمدير الفني المؤقت سامي قمصان الذي خلف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ثنائية فوز الأهلي سجلها محمد مجدي "أفشة" ومحمد عبد المنعم.

وصف المباراة

لم ينتظر الأهلي كثيرا وسجل هدف التقدم في الدقيقة 8 بتسديدة من محمد مجدي "أفشة" من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أبو النجا وذهبت على يساره.

وبعد الهدف سيطر الأهلي على اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى بتروجت.

وأهدر الأهلي فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 28 بعدما وصلت الكرة إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء بتمريرة من طاهر. لكن مهاجم الأحمر سدد أعلى العارضة.

وحاول بتروجت تسجيل هدف التعادل لكن محاولاته لم تكن بالخطورة الكافية على مرمى الأهلي.

ونجح الفريق البترولي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعد عرقلة محمد هشام من قبل محمد هاني.

وتقدم مصطفى الجمل لتسديد الكرة لكن محمد الشناوي تصدى لها في الدقيقة 44. (اقرأ المزيد من التفاصيل)

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني سيطر الأهلي على اللعب وسجل طاهر محمد هدفا في الدقيقة 50 لكن الحكم أشار إلى تسلل محمد شريف الذي مرر له الكرة.

وانطلق حسين الشحات في الدقيقة 63 وراوغ دفاع بتروجت ببراعة قبل أن يسدد كرة أبعدها الحارس، لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل على لاعب الأهلي.

وأهدر محمد شريف فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعدما وصلت له عرضية أرضية من علي معلول، لكنه سدد بالقدم اليسرى كرة مرت جوار القائم.

ودفع سواريش بالثنائي حسام حسن وصلاح محسن بدلا من محمد شريف وطاهر في الدقيقة 70.

وسدد حسام حسن كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

ونفذ علي معلول الركنية في الدقيقة 73 على رأس المدافع محمد عبد المنعم الذي حول الكرة في الشباك البترولية، مسجلا الهدف الثاني للأهلي.

وسدد حمدي فتحي كرة من أمام منطقة الجزاء بعد تمريرة من أفشة، لكنها اصطدمت في القائم وضاعت فرصة إضافة الهدف الثالث للأهلي.

وغادر ياسر إبراهيم الملعب وشارك بدلا منه أيمن أشرف، بعدما سقط على الأرض مصابا في الدقيقة 79.

وأجرى سواريش تبديل مزدوج بنزول أليو ديانج ووليد سليمان بدلا من حمدي فتحي وأفشة.