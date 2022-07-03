مواعيد مباريات اليوم 3-7-2022- كأس الرابطة ومنتخب السلة

الأحد، 03 يوليه 2022 - 11:29

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

يتحدد اليوم الأحد 3-7-2022 طرفا نهائي كأس الرابطة المصرية، فيما يلعب منتخب مصر للسلة مباراة مرتقبة في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة في نصف النهائي الأول في السادسة مساء

بينما يلعب فيوتشر ضد إنبي في التاسعة والنصف مساء.

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الخاسران سيلعبان مباراة تحديد المركز الثالث يوم الأربعاء في السادسة مساء باستاد القاهرة، على أن ينطلق النهائي في الـ9:30 مساء بالملعب نفسه.

في صالة برج العرب بالإسكندرية يلعب منتخب مصر مباراته الأخيرة بهذه الجولة من تصفيات كأس العالم ضد الكونغو.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء.

فراعنة السلة فازوا على السنغال وكينيا في أول مباراتين بهذه الجولة من التصفيات.

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