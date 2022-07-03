فيدال يقترب من الانضمام لصفوف فلامنجو البرازيلي

وافق نادي فلامنجو البرازيلي على التعاقد مع أرتورو فيدال نجم بايرن ميونيخ ويوفنتوس وبرشلونة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أرتورو فيدال النادي : إنتر ميلان فلامنجو

وذكرت صحيفة GE البرازيلية أن لاعب منتخب تشيلي سيوقع على عقود الانضمام لصفوف فلامنجو لمدة موسم ونصف.

وحرص نادي فلامنجو على الدخول في مفاوضات سريعة من فيدال، في ظل رغبة نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في التعاقد مع اللاعب.

ومن المنتظر أن يصل فيدال إلى ريو دي جانيور عاصة البرازيل نهاية الأسبوع الجاري لإتمام انتقاله إلى فلامنجو.

وفاز لاعب منتخب تشيلي بالدوري الإيطالي الموسم قبل الماضي مع إنتر ميلان.

وقضى فيدال مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية مع باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ في ألمانيا.

ومع يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى فترة قضاها مع برشلونة الإسباني.

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