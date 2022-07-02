بعد فسخ تعاقده مع النجم.. كوليبالي ينضم لـ كارميوتيسا القبرصي

السبت، 02 يوليه 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

توقيع كوليبالي مع فريق كارميوتيسا القبرصي

أعلن نادي كارميوتيسا القبرصي ضم سليماني كوليبالي لاعب الأهلي والنجم الساحلي السابق في صفقة انتقال حر.

وتأهل فريق كارميوتيسا إلى دوري الدرجة الأولى القبرصي بعد صعوده من الدرجة الثانية نهاية الموسم الماضي.

كوليبالي كان قد فسخ تعاقده مع النجم الساحلي في شهر مارس الماضي من طرف واحد بسبب التأخر في سداد مستحقاته.

وخاض كوليبالي 4 مباريات فقط خلال الموسم الماضي مع النجم الساحلي وسجل هدفين.

ومنذ انتقاله لصفوف النجم سجل الإيفواري البالغ 27 عاما 21 هدفا وصنع 3 في 52 مباراة.

ولا يزال النجم الساحلي يسدد في باقي الغرامة الموقعة من المحكمة الرياضية على النادي بسبب اللاعب لصالح الأهلي.

وكان النجم قد أعلن في وقت سابق التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن جدولة مستحقات غرامة كوليبالي في فبراير الماضي. (طالع التفاصيل)

الاتفاق يقضي بدفع مبلغ قدره مليون و880 ألف دولار على أربعة أقساط متساوية قيمة كل واحدة منها 470 ألف دولار.

وكان الإيفواري سليماني كوليبالي هرب من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي.

ولعب سليماني كوليبالي مع الأهلي خلال عام 2017 لـ 12 مباراة، سجل فيهم 6 أهداف.

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سليمان كوليبالي النجم الساحلي كارميوتيسا القبرصي
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