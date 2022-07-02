تقرير: النصر السعودي يرغب في ضم بيانيتش من برشلونة

يرغب النصر السعودي في ضم ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي في تقرير له اليوم السبت أن تلك الرغبة تأتي بناء على طلب من مدرب الفريق الجديد رودي جارسيا.

وسبق وأشرف رودي جارسيا على تدريب اللاعب البوسني حينما كانا يعملان سويا في روما الإيطالي من 2013 لـ2016.

وأشار التقرير إلى أنه عقب نهاية إعارة بيانيتش إلى بيشكتاش التركي فإن النادي لم يرغب في ضمه نهائيا وبرشلونة لا يرغب كذلك في الاحتفاظ به.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ32 عاما مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

وخلال الموسم الماضي شارك بيانيتش مع بيشكتاش في 26 مباراة لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع أربعة آخرين.

وأنهى النصر الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثالث بـ61 نقطة بفارق ست نقاط عن الهلال المتوج باللقب.

طالع أيضا

برونزية جديدة لمصر في ألعاب البحر المتوسط

أبرز محطات صلاح مع ليفربول

سابع لاعب يرحل عن مانشستر يونايتد

رد من كيروش على أنباء "تسببه في اعتذار المدربين عن عدم قيادة مصر"

اتفاق بين الأهلي وقطر على انتقال بدر بانون