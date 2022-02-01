النجم الساحلي يعلن رفع إيقافه بعد اقتراب نهاية أزمة ضم كوليبالي من الأهلي
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 17:09
كتب : FilGoal
أعلن نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي رفع عقوبة الإيقاف عن ضم لاعبين بعد توصله لاتفاق مع نظيره الأهلي المصري بشأن أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأحمر السابق.
وأفاد النادي في بيان: "تم تفعيل اتفاقية جدولة مستحقات النادي الأهلي حول أزمة لاعبنا الإيفواري سليماني كوليبالي وذلك إثر تسديد القسط الأول من الغرامة الموقعة على النجم".
وأضاف "بذلك رفع عقوبة منع ضم اللاعبين لفريق النجم الساحلي بتاريخ الثلاثاء 1 فبراير".
الاتفاق يقضي بدفع مبلغ قدره مليون و880 ألف دولار على أربعة أقساط متساوية قيمة كل واحدة منها 470 ألف دولار.
وتدفع باقي الأقساط حسب الجدول الزمني التالي: 31 يوليو 2022 / 31 يناير 2023 / 31 يوليو 2023".
ورفضت المحكمة الرياضية الدولية في وقت سابق، الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي.
وكان الأهلي قد كشف أن الغرامة سيضاف إليها غرامات ثانوية قدرها 15% اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام النجم الساحلي بدفع أتعاب التقاضي.
وكان الإيفواري سليماني كوليبالي غادر الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي.
ولعب سليماني كوليبالي مع الأهلي خلال عام 2017 لـ 12 مباراة، سجل فيهم 6 أهداف.