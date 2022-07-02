قرعة كأس العالم لكرة اليد.. مجموعات متوازنة للمراكز الثلاثة الأولى في إفريقيا

السبت، 02 يوليه 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

أسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2023 عن مجموعات متوسطة المستوى للمنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في إفريقيا.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 11 إلى 23 يناير من العام المقبل في بولندا والسويد.

ويتم تحديد المنتخبات المشاركة من قارة إفريقيا في كأس العالم بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي تقام في مصر.

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وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2023 لكرة اليد خلال الفترة من 9 إلى 19 يونيو الجاري.

ويشارك من إفريقيا لأول مرة في كأس العالم لكرة اليد 5 منتخبات، وذلك بعد زيادة الفرق المشاركة في البطولة إلى 32.

واحتل منتخب مصر لكرة اليد المركز السابع في كأس العالم الماضية في مصر.

كما احتل منتخب مصر المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في طوكيو 2020.

ويستعد منتخب مصر حاليا لكأس الأمم الإفريقية، بالمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية في وهران بالجزائر.

وجاءت مجموعات كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى

إسبانيا

مونتنيجرو

تشيلي

إيران

المجموعة الثانية

فرنسا

بولندا

السعودية

سلوفينيا

المجموعة الثالثة

السويد

البرازيل

المركز الثاني من إفريقيا

أوروجواي

المجموعة الرابعة

أيسلندا

البرتغال

المجر

كوريا الجنوبية

المجموعة الخامسة

ألمانيا

قطر

صربيا

المركز الخامس من إفريقيا

المجموعة السادسة

النرويج

مقدونيا الشمالية

الأرجنتين

هولندا

المجموعة السابعة

المركز الأول من إفريقيا

كرواتيا

المركز الثالث من إفريقيا

الولايات المتحدة الأمريكية

المجموعة الثامنة

الدنمارك

بلجيكا

البحرين

المركز الرابع من إفريقيا

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