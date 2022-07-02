تايمز تفجرها: رونالدو أخبر مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل

أخبر كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد إدارة النادي برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية وفقا لصحيفة زا تايمز البريطانية.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وفقا للصحيفة فإن رونالدو لم يحدد وجهته عقب الرحيل عن النادي ولكنه ينتظر حال وصول عرض مرضي حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية للنظر فيه والرحيل وهو ما أخبر إدارة مانشستر يونايتد به.

اللاعب البرتغالي صاحب الـ 37 عاما ما زال يحتفظ بالعاطفة تجاه مانشستر يونايتد وجماهيره على الرغم من رغبته في الرحيل.

وكان اسم رونالدو قد ارتبط بأكثر من فريق للتعاقد معه في الموسم المقبل على رأسهم بايرن ميونيخ وروما، كما انتشرت بعض التقارير التي أشارت إلى أن ملاك نادي تشيلسي الجدد قد تحدثوا مع ممثليه.

وفقا لـ زا تايمز فإن رغبة رونالدو في الرحيل تأتي بسبب رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بشكل أساسي خلال المواسم المتبقية في مسيرته وهو ما لن يتحقق في مانشستر يونايتد بالموسم المقبل بسبب احتلاله للمركز السادس في الدوري الإنجليزي وهو ما يؤهل للدوري الأوروبي.

النجم البرتغالي كان قد عاد لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي بعد 13 عاما من رحيله عن الفريق.

وشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 أهداف.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد مستمر لنهاية الموسم المقبل.

رحيل رونالدو قد يؤثر على خطط المدرب الجديد للفريق إريك تين هاج والذي يبحث بشكل أساسي عن تعزيز وسط الملعب ومركز الظهير الأيمن.

التقارير أشارت إلى أن رونالدو كان قد تحدث مع تين هاج ويشعر بالسعادة لوجوده ولكنه محبط بسبب عدم بحث النادي عن صفقات كبرى حتى الآن.

وفي حالة رحيل لاعب يوفنتوس السابق قد يدخل مانشستر يونايتد سوق الانتقالات للبحث عن لاعب في مركز المهاجم الصريح.

وفقا للتقارير فإن مانشستر يونايتد قد أنهى صفقة ايريل مالاسيا ظهير أيمن فيينورد، كما اقترب النادي من التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة.

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