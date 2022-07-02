منتخب الشباب يستدعي ثنائي الإسماعيلي

استدعى محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب ثنائي الإسماعيلي إياد العسقلاني وحسن صابر لمعسكر الفريق في الإسماعيلية.

ويقيم منتخب الشباب معسكر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وكان إياد العسقلاني قد تم تصعيده مؤخرا للتدريب مع الفريق الأول بالإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل وبجانب حسن صابر الذي يتدرب مع الفريق منذ شهر يناير الماضي.

وبدأ معكسر منتخب الشباب يوم 21 يونيو الماضي ويستمر حتى 18 يوليو المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عاما عن تواجد مصر في المجموعة الرابعة.

ويقع منتخب شباب مصر في المجموعة بجوار منتخبي عمان والصومال.

وتقام منافسات كأس العرب تحت 20 عاما في مدينة أبها السعودية في الفترة من 20 يوليو إلى 7 أغسطس.

ويشارك في كأس العرب للشباب تحت 20 عاما والمقرر إقامتها في السعودية، 18 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ 18 على ست مجموعات بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات. وأقيمت النسخة الماضية في القاهرة وتوج بها المنتخب السعودي بعد الفوز على الجزائر في النهائي. وجاءت مجموعات النسخة الحالية كالآتي: الأولى: السعودية - موريتانيا - العراق الثانية: الإمارات - الأردن - اليمن الثالثة: الجزائر - لبنان - ليبيا الرابعة: مصر - عمان - الصومال الخامسة: تونس - البحرين - جيبوتي السادسة: المغرب - السودان - فلسطين

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