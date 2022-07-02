NBA - بعدما تقدم بطلب للرحيل.. دورانت يرغب في الانضمام لـ ميامي

السبت، 02 يوليه 2022 - 17:51

كتب : FilGoal

كيفين دورانت

يرغب كيفين دورانت نجم بروكلين نيتس في الانضمام لصفوف ميامي هيت في الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعدما فجر دورانت مفاجأة من العيار الثقيل في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بطلب المتاجرة به للرحيل من صفوف بروكلين نيتس.

وتشير التقارير الصحفية الأمريكية إلى أن دورانت اختصر قائمة الفرق التي يريد الانتقال لها إلى ميامي هيت فقط، ليلعب بجانب الثلاثي جيمي باتلر وكايل لاوري وبام أديبايو.

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ووضع بروكلين نيتس عدة شروط للموافقة على المتاجرة بنجمه كيفين دورانت، وهي الحصول على لاعب شارك في مباراة كل النجوم أو لاعب شاب في المستوى ذاته.

بالإضافة إلى لاعب آخر أساسي ومجموعة من بطاقات الدرافت في المواسم المقبلة.

رغبة دورانت في الرحيل جاءت بعد أيام قليلة من إعلان زميله في الفريق كايري إيرفينج الاستمرار مع بروكلين لمدة موسم آخر، بعدما فعل خيار اللاعب في الموسم الأخير من تعاقده.

على جانب آخر تمت صفقة مدوية بين فريقي مينيسوتا تمبرولفز ويوتا جاز، ليحصل مينيسوتا على النجم الفرنسي رودي جوبير.

بينما يحصل يوتا جاز على 5 لاعبين من الفريق، و4 بطاقات درافت في المواسم المقبلة.

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