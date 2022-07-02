NBA - بعدما تقدم بطلب للرحيل.. دورانت يرغب في الانضمام لـ ميامي

يرغب كيفين دورانت نجم بروكلين نيتس في الانضمام لصفوف ميامي هيت في الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعدما فجر دورانت مفاجأة من العيار الثقيل في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بطلب المتاجرة به للرحيل من صفوف بروكلين نيتس.

وتشير التقارير الصحفية الأمريكية إلى أن دورانت اختصر قائمة الفرق التي يريد الانتقال لها إلى ميامي هيت فقط، ليلعب بجانب الثلاثي جيمي باتلر وكايل لاوري وبام أديبايو.

ووضع بروكلين نيتس عدة شروط للموافقة على المتاجرة بنجمه كيفين دورانت، وهي الحصول على لاعب شارك في مباراة كل النجوم أو لاعب شاب في المستوى ذاته.

بالإضافة إلى لاعب آخر أساسي ومجموعة من بطاقات الدرافت في المواسم المقبلة.

رغبة دورانت في الرحيل جاءت بعد أيام قليلة من إعلان زميله في الفريق كايري إيرفينج الاستمرار مع بروكلين لمدة موسم آخر، بعدما فعل خيار اللاعب في الموسم الأخير من تعاقده.

على جانب آخر تمت صفقة مدوية بين فريقي مينيسوتا تمبرولفز ويوتا جاز، ليحصل مينيسوتا على النجم الفرنسي رودي جوبير.

بينما يحصل يوتا جاز على 5 لاعبين من الفريق، و4 بطاقات درافت في المواسم المقبلة.

طالع أيضا

برونزية جديدة لمصر في ألعاب البحر المتوسط

أبرز محطات صلاح مع ليفربول

سابع لاعب يرحل عن مانشستر يونايتد

رد من كيروش على أنباء "تسببه في اعتذار المدربين عن عدم قيادة مصر"

اتفاق بين الأهلي وقطر على انتقال بدر بانون