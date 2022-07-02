نجل سيميوني ينضم لأحد أندية الدرجة الرابعة في إسبانيا

انضم جيانلوكا سيميوني الابن الأوسط لـ دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد إلى صفوف نادي خيريز ديبورتيفو الذي يلعب في الدرجة الرابعة الإسبانية.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 23 عاما إلى صفوف الفريق بعد رحلة شهدت تنقله بين عدة أندية في الأرجنتين وإسبانيا.

وبدأ جيانلوكا مسيرته مع الفريق الثاني لـ ريفر بليت الأرجنتيني، وتنقل بين عدة أندية في الأرجنتين قبل أن ينتقل إلى إسبانيا ويلعب مع سانت رافيل وإيبيزا.

قبل أن ينضم لصفوف فريق خيريز في دوري الدرجة الرابعة.

وسجل جيانلوكا في الموسم الماضي مع فريقه 4 أهداف فقط خلال 33 مباراة في مختلف البطولات.

ويلعب أيضا جيوفاني نجل سيميوني الأكبر مع فريق هيلاس فيرونا الإيطالي، بينما يلعب جوليانو سيميوني الابن الأصغر للمدرب الأرجنتيني ضمن صفوف الفريق الثاني لـ أتليتكو مدريد.

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