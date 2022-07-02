كرة طائرة – منتخب السيدات يخسر من اليونان ويحصد المركز السادس في ألعاب البحر المتوسط

السبت، 02 يوليه 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر سيدات - كرة طائرة

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات من اليونان بنتيجة 3-1 اليوم السبت ليحصد المركز السادس في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وجاءت النتيجة الشوط الوحيد الذي فاز به منتخب بواقع 25-17.

فيما خسر الأشواط الثلاثة الأخرى بنتيجة 25-16 و25-17 و25-21.

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وكان منتخب مصر فاز أمس الجمعة على تونس في إطار مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بنتيجة 3-1.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وحصدت مصر حتى الآن 33 ميدالية في البطولة بواقع 7 ذهبية و10 فضية و16 برونزية.

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