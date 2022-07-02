مودريتش: رحيل راموس مؤلم.. ولن نعذب مبابي بعد قراره

السبت، 02 يوليه 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

مودريتش وراموس

وصف نجم ريال مدريد لوكا مودريتش رحيل زميله السابق ومدافع باريس سان جيرمان الحالي سيرجيو راموس بالأمر المؤلم.

وانضم راموس للنادي الباريسي الصيف الماضي بعد 16 عاما قضاهم بقميص النادي الملكي بين عامي 2005-2021.

وقال مودريتش في تصريحات لصحيفة "سبورتسك" الكرواتية: " رحيل اللاعبين الذين تشاركهم سنوات النجاح أمر مؤلم للجميع. بعد 9 سنوات سويا رحل راموس. منذ اليوم الأول الذي كان فيه قريبا مني وساعدني على التكيف مع ريال مدريد وآمن بإمكاناتي".

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وأضاف "أصبحنا أصدقاء رائعين واجتمعت عائلاتنا معا. ما زلنا نتحدث مع بعضنا البعض كل يوم على الأقل من خلال الرسائل. أفتقده بشدة لكن هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في كرة القدم".

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مبابي

وتطرق مودريتش للحديث عن تجديد كيليان مبابي تعاقده مع باريس سان جيرمان بعدما كان قريبا للغاية من التوقيع لريال مدريد.

وقال لوكا: "مبابي قرر ما قرره هذا حقه ويتحمل ذلك. اعتقدنا جميعا أنه سيأتي معنا لكن لم يحدث ذلك. لن نعذب الرجل".

وأضاف "مبابي لاعب رائع ولكن كما أكرر دائما لا يوجد لاعب كرة قدم أكثر أهمية من النادي. ريال مدريد هو الأعظم وقبل كل شيء".

ريمونتادا باريس

وعن الفوز على باريس سان جيرمان في ثمن نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا قال: "كان من النادر رؤية ميسي بعد هذا العدد الكبير من مباريات الكلاسيكو بقميص آخر".

وأوضح "وجود ميسي إضافة إلى نيمار ومبابي زاد من صعوبة المهمة، لكننا ريال مدريد وبكل بساطة تفوقنا عليهم. لقد كانت ليلة مذهلة وواحدة من أكثر الليالي إثارة للإعجاب بالنسبة لي".

باريس فاز ذهابا بهدف دون رد في حديقة الأمراء، ثم تقدم في الشوط الأول للإياب بهدف أيضا، قبل أن يقلب ريال مدريد الطاولة ويسجل 3 أهداف، ليتأهل ويواصل مشواره حتى حقق اللقب في النهاية على حساب ليفربول بهدف دون رد.

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