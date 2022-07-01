كلوب: ما قدمه صلاح من عمل الأساطير.. والأشياء الأفضل تستحق الانتظار

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بإعلان تجديد تعاقد محمد صلاح نجم الفريق، وذلك قبل 12 شهرا من نهاية عقده السابق.

وقال كلوب في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي: "هذه هدية مميزة لجماهيرنا، كي يستمتعوا بعطلة نهاية الأسبوع أكثر".

وأضاف "أنا واثق من وجود احتفالات بهذا الخبر اليوم. أنا سعيد حقا. هذا هو القرار الأفضل لنا وله. هو ينتمي إلينا، وهذا ناديه الآن".

وأوضح "بالتأكيد تطلب الأمر بعض الوقت ولكن هذا طبيعي للغاية. أفضل الأشياء تستحق الانتظار. صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض الأمور لإنهائها حين يصل لاعب إلى هذا المستوى".

وتابع "ليس لدي أي شك في كون سنوات صلاح الأفضل آتية، وهذا يقول شيئا مهما، لأن أول 5 مواسم له هنا كانت من عمل الأساطير".

وواصل كلوب "إنه آلة من الناحية البدنية، فهو في أفضل حال ممكن. إنه يعمل بكل جهده، وقدراته ومهاراته تزداد ارتفاعا في كل موسم، كما تطورت قراراته إلى مستوى مغاير تماما".

واختتم المدرب الألماني "هو محبوب من زملائه، وكمدربين نعرف أننا نعلم مع شخص مميز، والمشجعون توجوه ملكا. إنه خبر رائع ويجعلني أبتسم. سيبقى معنا لوقت أطول وهذا يعني أننا يمكننا تحقيق المزيد معا".

ولعب صلاح 253 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 156 هدفا وصنع 58، ليشارك إجمالا في 214 هدفا.

وتوج مع النادي بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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