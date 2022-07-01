كرة يد – إلغاء مباراة مصر وسلوفينيا في دورة ألعاب البحر المتوسط

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 12:18

كتب : FilGoal

يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إلغاء مباراة الفراعنة ضد سلوفينيا في دورة ألعاب البحر المتوسط رسميا.

وأشارت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد عبر "فيسبوك" إلى أن إلغاء المباراة جاء لإصابة عددا من لاعبي سلوفينيا بفيروس كورونا.

وأوضح البيان أنه تم إبلاغ منتخب مصر بالقرار من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

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وبذلك سيواجه منتخب مصر مع وصيف المجموعة الثانية في الرابع من شهر يوليو الجاري في نصف النهائي.

وتصدر منتخب مصر بذلك المجموعة الأولى برصيد ست نقاط فيما يأتي منتخب صربيا خلفه بأربع نقاط ثم تونس بنقطتين.

وتلاهم إيطاليا وسلوفينيا بدون أي نقطة.

وتضم المجموعة الثانية مقدونيا الشمالية والجزائر وإسبانيا واليونان وتركيا.

ويتصدر منتخب مقدونيا الشمالية المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الجزائر.

وتأتي إسبانيا ثالثا بنقطتين ثم اليونان وتركيا بدون أي نقطة.

كرة يد مصر منتخب مصر دورة ألعاب البحر المتوسط
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