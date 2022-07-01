مانشستر سيتي يضم حارس بيليفيلد الألماني
الجمعة، 01 يوليه 2022 - 12:16
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع الحارس الألماني ستيفان أورتيجا خلال سوق الانتقالات الصيفية.
ستيفان أورتيجا
النادي : أرمينيا بيليفيلد
وانتقل أورتيجا إلى مانشستر سيتي بعقد مدته 3 سنوات في صفقة انتقال حر من أرمينيا بيليفيلد الألماني.
We are pleased to announce the signing of goalkeeper Stefan Ortega Moreno on a three-year deal 🧤
Welcome to City, Stefan! 💙
Read more ⤵️— Manchester City (@ManCity) July 1, 2022
ويأتي الألماني لتعويض الرحيل الوشيك لـ زاك ستيفن الحارس الثاني في الفريق على سبيل الإعارة إلى فورتونا دوسلدورف الألماني بحسب "سكاي".
ويظل سكوت كارسون الحارس الثالث في مانشستر سيتي، وذلك بعدما جدد عقده حتى صيف 2023.
وخاض ستيفان 33 مباراة في الدوري الألماني بالموسم المنصرم، خرج بشباك نظيفة في ست مباريات، واهتزت شباكه في 53 مناسبة.
يذكر أن أورتيجا (29 عاما) هو ثاني أكثر من تصدى للكرات في الدوري الألماني الموسم الماضي، خلف يان سومير بروسيا مونشنجلادباخ.
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