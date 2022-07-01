مانشستر سيتي يضم حارس بيليفيلد الألماني

أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع الحارس الألماني ستيفان أورتيجا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ستيفان أورتيجا النادي : أرمينيا بيليفيلد مانشستر سيتي

وانتقل أورتيجا إلى مانشستر سيتي بعقد مدته 3 سنوات في صفقة انتقال حر من أرمينيا بيليفيلد الألماني.

ويأتي الألماني لتعويض الرحيل الوشيك لـ زاك ستيفن الحارس الثاني في الفريق على سبيل الإعارة إلى فورتونا دوسلدورف الألماني بحسب "سكاي".

ويظل سكوت كارسون الحارس الثالث في مانشستر سيتي، وذلك بعدما جدد عقده حتى صيف 2023.

وخاض ستيفان 33 مباراة في الدوري الألماني بالموسم المنصرم، خرج بشباك نظيفة في ست مباريات، واهتزت شباكه في 53 مناسبة.

يذكر أن أورتيجا (29 عاما) هو ثاني أكثر من تصدى للكرات في الدوري الألماني الموسم الماضي، خلف يان سومير بروسيا مونشنجلادباخ.

طالع أيضا:

سواريس: الضغط الجماهيري سبب نجاح الأهلي

"روما سيضم رونالدو 7 يوليو"

لاعب يد الزمالك يجدد تعاقده بعد يومين من اعتزاله