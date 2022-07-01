بعد ثلاثي مدريد.. صلاح الرابع في اختيارات "ماركا" لأفضل 100 لاعب في الموسم

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح - جائزة أفضل لاعب

اختير محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر كرابع أفضل لاعب في اختيارات صحيفة "ماركا" الإسبانية لأفضل 100 لاعب في الموسم الماضي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وأعلنت الصحيفة الإسبانية اليوم نتائج الاختيارات المترتبة على تصويت لجنة تحكيم تضم أكثر من 60 صحفي ومحلل من مختلف أنحاء العالم.

وتفوق على صلاح في الترتيب ثلاثي ريال مدريد بالترتيب، كريم بنزيمة وتيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور.

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ووصفت الصحيفة الإسبانية موسم صلاح بالحلو والمر وقالت: "بالنسبة لصلاح الذي أظهر مرة أخرى جودته وقدرته الهائلة على تسجيل الأهداف لكنه فشل في الفوز بالدوري الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس أمم إفريقيا".

وأكملت "جعلت أهدافه الـ23 و13 صناعة هو الهداف في إنجلترا ومرة أخرى قادم فريق المدرب يورجن كلوب إلى الألقاب".

وواصلت "بعد خمسة مواسم في ملعب أنفيلد وضع نفسه في مصاف اللاعبين من الطراز العالمي لكن الفشل الذريع هو عدم قدرته على التأهل مع مصر لكأس العالم 2022 ما ينتقص من خياراته ليتواجد في المراكز الأولى في التصويت في الموسم المقبل".

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وفي الوقت ذاته اختير صلاح ضمن فريق الموسم وفقا لتصويت لجنة "ماركا".

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: جواو كانسيلو- ديفيد ألابا- فيرجيل فان دايك- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: لوكا مودريتش- رودري- كيفن دي بروين

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيمة- محمد صلاح

صلاح ليفربول مصر
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