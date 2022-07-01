أثليتك: أزمة مفاجئة تواجه انتقال تيريل مالاسيا إلى مانشستر يونايتد

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 12:09

كتب : FilGoal

تيريل مالاسيا - منتخب هولندا

اندلعت أزمة مفاجئة عطلت من انتقال الظهير الأيسر لفينورد تيريل مالاسيا إلى مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن مالاسيا قرر بشكل مفاجئ عدم إكمال المفاوضات مع وكيله علي دورسون ونقل مسؤولية إدارة أعماله إلى والده.

لذا لا بد أولا من حل تلك الأزمة بشكل كامل قبل إتمام الانتقال رغم توصل يونايتد وفينورد لاتفاق تام حول تفاصيل الصفقة.

أخبار متعلقة
بعد ثلاثي مدريد.. صلاح الرابع في اختيارات "ماركا" لأفضل 100 لاعب في الموسم نبيل معلول: محمد علي بن رمضان سيبقى في الترجي.. وتلقيت عروضا مصرية توليسو يعود إلى ليون

وكان يونايتد اتفق مع فينورد على دفع 15 مليون يورو لضم اللاعب مع مليوني يورو كإضافات.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من غير المعروف إن كانت تلك الأزمة ستؤثر على انتقال فرينكي دي يونج من برشلونة أم لا، إذ أن علي دورسون هو وكيل لاعب خط وسط البلوجرانا.

ووفقا للتقرير فإن يونايتد اتفق مع برشلونة على ضم دي يونج مقابل 65 مليون يورو مع 20 مليون يورو كإضافات فيما لم تتم مناقشة تفاصيل التعاقد الشخصية حتى الآن.

تيريل مالاسيا مانشستر يونايتد فينورد دي يونج
نرشح لكم
صفقات كونتي مستمرة.. توتنام يضم ريتشارليسون من إيفرتون برونو عن رحيل رونالدو: لا أعتقد أن النادي على استعداد لخسارة لاعب بقيمته جيسوس يرتدي القميص رقم 9 في أرسنال؟ حقق أمنيته وعاد حيث تألق.. لوكاكو إلى إنتر من تشيلسي تقرير: مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض جديد لمدافع أياكس ذا أثليتك: عنصر جديد قادم للضربات الثابتة مع كونتي في توتنام خبر في الجول – خطاب من ويجان لـ إنبي بشأن محمود جاد تياجو سيلفا إلى نيمار: انضم لنا في تشيلسي
أخر الأخبار
كرة يد – إلغاء مباراة مصر وسلوفينيا في دورة ألعاب البحر المتوسط 22 دقيقة | كرة يد
مانشستر سيتي يضم حارس بيليفيلد الألماني 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
أثليتك: أزمة مفاجئة تواجه انتقال تيريل مالاسيا إلى مانشستر يونايتد 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد ثلاثي مدريد.. صلاح الرابع في اختيارات "ماركا" لأفضل 100 لاعب في الموسم 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيل معلول: محمد علي بن رمضان سيبقى في الترجي.. وتلقيت عروضا مصرية ساعة | الكرة المصرية
توليسو يعود إلى ليون ساعة | الكرة الأوروبية
صفقات كونتي مستمرة.. توتنام يضم ريتشارليسون من إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تعرف على مباريات الجمعة 1-7-2022 والقنوات الناقلة.. مباراة وحيدة في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 2 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا