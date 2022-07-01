أثليتك: أزمة مفاجئة تواجه انتقال تيريل مالاسيا إلى مانشستر يونايتد

اندلعت أزمة مفاجئة عطلت من انتقال الظهير الأيسر لفينورد تيريل مالاسيا إلى مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن مالاسيا قرر بشكل مفاجئ عدم إكمال المفاوضات مع وكيله علي دورسون ونقل مسؤولية إدارة أعماله إلى والده.

لذا لا بد أولا من حل تلك الأزمة بشكل كامل قبل إتمام الانتقال رغم توصل يونايتد وفينورد لاتفاق تام حول تفاصيل الصفقة.

وكان يونايتد اتفق مع فينورد على دفع 15 مليون يورو لضم اللاعب مع مليوني يورو كإضافات.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من غير المعروف إن كانت تلك الأزمة ستؤثر على انتقال فرينكي دي يونج من برشلونة أم لا، إذ أن علي دورسون هو وكيل لاعب خط وسط البلوجرانا.

ووفقا للتقرير فإن يونايتد اتفق مع برشلونة على ضم دي يونج مقابل 65 مليون يورو مع 20 مليون يورو كإضافات فيما لم تتم مناقشة تفاصيل التعاقد الشخصية حتى الآن.