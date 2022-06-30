محمد عصام ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية التايلاندي

انتقل محمد عصام لاعب المقاولون العرب وإيسترن كومباني السابق إلى فريق ناخون باثوم يونايتد بدوري الدرجة الثانية التايلاندي.

محمد عصام النادي : ناخون باثوم يونايتد المقاولون العرب

وكان عصام قد فسخ تعاقده مع إيسترن كومباني في يناير الماضي وبات لاعبا حرا بعد أقل من 3 شهور من انضمامه.

وانضم عصام إلى فريق ناخون باثوم وهي تجربته الأولى في آسيا.

وخاض عصام ثماني مباريات في الدوري المصري هذا الموسم مع فريق إيسترن كومباني قبل أن يرحل عن فريقه.

ولعب من قبل في الدوري المصري مع أكثر من فريق، إذ بدأ مع وادي دجلة وانتقل إلى الإسماعيلي والنصر والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والبنك الأهلي وأخيرا إيسترن كومباني.

ويمتلك عصام الجنسيتين المصرية والبولندية، وسبق له اللعب في بولندا لأكثر من ناد كان آخرهم جورنيك ليسزنا في صيف 2018 واستمر لموسم قبل انتقاله إلى المقاولون.

ويلعب ناخون باثوم في دوري الدرجة الثانية واختتم مشواره في النسخة الماضية في المركز العاشر.

ويتأهل أول مركزين إلى دوري تايلاند الممتاز بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات بنظام خروج المغلوب ليتأهل الفريق الثالث.

ولعب عصام -28 عاما- 64 مباراة في الدوري المصري ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين.

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