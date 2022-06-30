لوك دي يونج يعلن رحيله عن برشلونة

أعلن لوك دي يونج رحيله عن برشلونة بعد نهاية إعارته مع الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم دي يونج إلى برشلونة الصيف الماضي من إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

وأرسل اللاعب رسالة وداعية لجماهير النادي على "تويتر" كاتبا: "لقد كانت رحلة مميزة، أتمنى لـ برشلونة الأفضل في المستقبل".

Culers, ha estat un viatge especial… Us desitjo el millor en el futur! 💙 Culers, what a special time it was... I wish you all the best in the future! ❤️ Culers, ha sido un viaje especial… Os deseo lo mejor en el futuro! 💙 pic.twitter.com/pnxRSkKJOS — Luuk de Jong (@LuukdeJong9) June 30, 2022

وخلال الموسم الذي قضاه الهولندي مع برشلونة، شارك في 29 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف كانت حاسمة.

دي يونج (31 عاما) كان قد انضم إلى إشبيلية صيف 2019 وظهر مع الفريق في 94 مباراة سجل خلالها 19 هدفا.

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