لوك دي يونج يعلن رحيله عن برشلونة

الخميس، 30 يونيو 2022 - 16:53

كتب : FilGoal

لوك دي يونج

أعلن لوك دي يونج رحيله عن برشلونة بعد نهاية إعارته مع الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

لوك دي يونج

النادي : إشبيلية

برشلونة

وانضم دي يونج إلى برشلونة الصيف الماضي من إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

وأرسل اللاعب رسالة وداعية لجماهير النادي على "تويتر" كاتبا: "لقد كانت رحلة مميزة، أتمنى لـ برشلونة الأفضل في المستقبل".

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وخلال الموسم الذي قضاه الهولندي مع برشلونة، شارك في 29 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف كانت حاسمة.

دي يونج (31 عاما) كان قد انضم إلى إشبيلية صيف 2019 وظهر مع الفريق في 94 مباراة سجل خلالها 19 هدفا.

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