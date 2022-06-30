إنتر ميلان يضم موهبة وسط ألبانيا

أعلن نادي إنتر ميلان عن تعاقده مع كريستيان أسلاني قادمًا من إمبولي في سوق الانتقالات الصيفية.

ويلعب أسلاني لـ إنتر معارًا لنهاية الموسم مع إجبارية الشراء لينتقل بشكل نهائي إلى النيراتزوري بدايةً من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى 2027.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن الصفقة كلفت إنتر 14 مليون يورو.

وخاض أسلاني 23 مباراة بقميص إمبولي في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وساهم في بقائه بالدوري الممتاز.

ويبلغ أسلاني من العمر 20 عامًا، ووُلد في ألبانيا لكنه ترعرع رفقة عائلته في إيطاليا.

ويمتلك أسلاني 4 مباريات دولية بقميص منتخب ألبانيا خاضها جميعًا في العام الجاري.

وبات أسلاني ثاني صفقات إنتر ميلان الصيفية بعد ضم روميلو لوكاكو الذي حضر على سبيل الإعارة من تشيلسي أمس الأربعاء.

كما تعاقد إنتر ميلان مع خواكين كوريا قادما من لاتسيو بشكل نهائي بعد أن لعب له الموسم الماضي معارًا.

ويظل الرقم القياسي لأعلى صفقة بيع عقدها إمبولي في تاريخه مسجلة باسم الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي انتقل إلى ميلان مقابل 17 مليون يورو في 2019.

واحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي خلف جاره ميلان الذي استعاد اللقب بعد غياب 9 سنوات.

وبات أسلاني ثاني لاعب ألباني يرتدي قميص إنتر ميلان على مر تاريخه بعد ري ماناي مهاجم الفريق بين 2015 و2018.

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