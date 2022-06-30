سواريس: سعيد بتدريب أحد أكبر أندية إفريقيا والعالم.. وأوضحت لإدارة الأهلي أهمية الجهاز الفني

أعرب ريكاردو سواريس المدير الفني الجديد لفريق الأهلي عن سعادته بقيادة الفريق.

وأعلن الأهلي تولي سواريس قيادة الفريق الفنية لمدة موسمين خلفا لبيتسو موسيماني.

وقال سواريس عبر الصفحة الرسمية لنادي الأهلي: "فخر لي التواجد هنا، أشكر الإدارة على تلك الثقة وأعدهم بفعل كل شيء وطموح كبير من أجل النادي الأهلي".

وتابع "وكيل أعمالي عرض عليّ مفاوضات الأهلي وسعدت بذلك لأنه أحد أكبر أندية إفريقيا والعالم".

وأوضح سواريس "قدمت إلى هنا لتمثيل أكبر نادي في إفريقيا، وكان لدي طلبات خاصة ليست لإحداث تغيير كبير بالنادي ولكن من أجل الإدارة".

وكشف المدير الفني البرتغالي "كان من المهم أن أوضح أهمية الجهاز الفني بالنسبة لي وعلينا التتويج بالثلاثة ألقاب المتاحة حاليا في آخر شهرين من الموسم".

وعن بداياته قال سواريس: "بدأت كمدرب في سن صغير وبدأت بتدريب أندية في الدرجات الأدنى حتى صعدت بفريق درجة أولى لنصف نهائي الكأس".

وتابع "دربت بعد ذلك مورينينس وحققت أفضل مركز في تاريخ النادي ثم جيل فيسنتي وحققنا الهدف في الموسم الأول وهو البقاء في الممتاز قبل تحقيق أفضل مركز في تاريخ النادي بالتأهل إلى مسابقة قارية وتحقيق خامس الدوري".

واختتم سواريس تصريحاته "جيل فيسنتي ليس بناد كبير ولكن عملنا على أن ننافس الأندية الكبرى وحصلنا على دعم جماهيري قوي، ومقارنة بالنادي الأهلي فيعتبر حجمه صغيرا".

وحدد الأهلي غدا الجمعة موعد إقامة المؤتمر الصحفي لتقديم سواريس في تمام الساعة الثانية ظهرا.

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وكانت إدارة النادي قد أعلنت اليوم عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريس، مديرًا فنيًّا للفريق لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ووصل سواريس أمس الأربعاء إلى القاهرة وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد خلال جلسة مطولة.

وذلك من أجل توقيع عقود بشكل رسمي تمهيدا لبدء مهام عمله 1 يوليو، بالتزامن مع تولي شركة الكرة مسؤولية إدارة قطاع كرة القدم بالنادي.

ويأتي البرتغالي سواريس لتعويض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي انفصل عن الأهلي قبل حوالي 3 أسابيع.

وقاد سامي قمصان المهمة في الفترة الماضية بشكل مؤقت لحين إتمام التعاقد مع مدير فني جديد.

ووقع سواريس على عقد يستمر لموسمين كما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

ويستمر سامي قمصان في الجهاز الفني للأهلي، بالإضافة إلى سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة.

ويتواجد 5 مساعدين برتغاليين رفقة سواريس، مع رحيل ميشيل ياناكون عن تدريب حراسة مرمى الأهلي بعد تواجده في الجهازين الفنيين لـ ريني فايلر وبيتسو موسيماني.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد:

-ريكاردو سواريس مدير فني

-سيد عبد الحفيظ مدير كرة

-ماوريسيو فاش مدرب

-سامي قمصان مدرب

-راؤول فاريا مطور اداء

-بيدرو جيمارايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي

-إدواردو لوبو مدرب حراس مرمى

-لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة

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