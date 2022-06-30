خبر في الجول – موليكا ينضم إلى بيرنلي.. والكشف عن التفاصيل المالية الكاملة للصفقة

الخميس، 30 يونيو 2022 - 15:58

كتب : محمد عبد العظيم

جاكسون موليكا

يستعد المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لمغادرة ستاندر دو لييج البلجيكي وبدء مغامرة جديدة بقميص بيرنلي الإنجليزي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مُقرب لـ موليكا، أنه أتم الاتفاق بالكامل مع بيرنلي ويستعد للانضمام إلى صفوفه.

وتبلغ قيمة الصفقة 4 ملايين يورو (3,5 ملايين جنيه إسترليني)، مع وجود نسبة 25% من مبلغ بيع اللاعب مستقبلًا يحصل عليها النادي البلجيكي.

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ويحصل مازيمبي بدوره على 25% من قيمة صفقة انتقال موليكا من ستاندر دو لييج إلى بيرنلي وفقا لما نص عليه العقد الموقع في 2020.

ويخضع موليكا للكشف الطبي في بلجيكا اليوم، قبل أن يطير إلى إنجلترا ليخضع لكشف طبي آخر في مقر ناديه الجديد.

وهبط بيرنلي مؤخرًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى للعودة سريعًا في الموسم المقبل.

موليكا (22 عامًا) برز بشدة في طلع مسيرته مع مازيمبي، لينتقل إلى ستاندر دو لييج البلجيكي عام 2020 مليوني يورو.

وسجل موليكا 15 هدفًا في 54 مباراة خاضها مع ستاندر دو لييج، كما صنع 4 أهداف.

ولعب موليكا معارًا إلى قاسم باشا التركي في الدور الثاني للموسم الماضي، وسجل 12 هدفا في 14 مباراة بالإضافة إلى صناعة 5 أهداف.

ويمتلك موليكا 13 مباراة دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية، سجل خلالها 3 أهداف.

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