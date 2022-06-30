حازم إمام: أقسم بالله كيروش ليس سبب اعتذار المدربين عن القدوم لمنتخب مصر

انتقد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما يتم ترويجه بشأن تدخُل كارلوس كيروش لإبعاد المدربين عن تولي مهمة قيادة منتخب الفراعنة.

واعتذر في اليومين السابقين البرتغالي باولو سوزا والسويسري فلاديمير بيتكوفيتش رغم توصلهما لاتفاقين مبدئيين مع اتحاد الكرة، أمر أرجعه البعض إلى نصح كيروش لهما بالابتعاد عن منتخب مصر.

وتحدث إمام على هامش برنامجه في إذاعة أون: "من قال إننا لا نستطيع إيجاد مدربين؟ لماذا يرغب الناس في تصعيب الأمور؟ لو اعتذر مدرب فربما السبب عدم الوصول لاتفاق مادي".

وتابع: "كيروش السبب؟ هذا أي تأليف، أقسم بالله أن شيئًا من ذلك لم يحدث. يقولون إن سبب اعتذار المدربين هو رحيل كيروش وإيهاب جلال، نفسي أعرف من أين يأتي الناس بهذا الكلام!".

وأشار: "لو اعتذر مدرب، فذلك لأسباب أخرى تمامًا ليس لها علاقة بذلك، قد لا نكون توصلنا لاتفاق مادي أو أمر من هذا القبيل".

وتابع: "لا يوجد مدرب يسأل عن سبب رحيل المدرب الذي سبقه، ربما يسأل عن أحوال الكرة في مصر وما إلى ذلك".

وشدد: "البعض يريد تضخيم الأمور، لماذا يجب تصدير فكرة سلبية دائمًا عن اتحاد الكرة وأنه في موقف صعب؟".

وأتم: "أقسم بالله أن مدربين كبار كثر يرغبون في تدريب مصر، تصلني رسائل عبر واتساب من وكلاء يعرضون مدربين كبار، ولا يوجد أي مدرب تطرق لـ كيروش وبعضهم لا يعرف أن كيروش كان موجودا".

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وكان مصدر من اتحاد الكرة قد نفى في وقتٍ سابق لـ FilGoal.com ثبوت تورط كيروش في "تطفيش" المدربين عن تدريب مصر.

وأشار المصدر: "لم يثبت حتى الآن بشكل قاطع ضلوع كارلوس كيروش في (تطفيش) المدربين الأجانب عن منتخب مصر كما يتردد".

وأتم المصدر: "اعتذار سوزا ثم بيتكوفيتش ليس أزمة، فاتحاد الكرة يمتلك عدة مرشحين، وهناك عدد من المدربين الذين يمتلكون الرغبة والحماس للعمل مع اتحاد الكرة ومنتخب مصر، ونحن من جانبنا لن نتعجل في حسم الأمور".

وكان اتحاد الكرة قد توصل لاتفاق مع البرتغالي باولو سوزا لتدريب المنتخب، قبل أن يتراجع الأخير ويعتذر عن عدم قبول المهمة.

وذكر مصدر من اتحاد الكرة عن اعتذار باولو سوزا المدرب البرتغالي عن عدم تدريب منتخب مصر رغم التوصل لاتفاق نهائي معه في وقت سابق.

المصدر ذاته كشف لـFilGoal.com في الساعات الأولى من صباح الأربعاء عن وجود مفاوضات حاليا مع فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب سويسرا السابق ليكون مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "باولو سوزا اعتذر عن عدم تدريب المنتخب بعد أن كنا قد توصلنا لاتفاق معه. نفاوض فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا السابق وهو أقوى المرشحين حاليا".

وتابع "أحد الوكلاء عرض اسم روي فيتوريا لتدريب منتخب مصر مع تقليل بعض مطالبه المادية".

كما نفى هوجو كاجودا وكيل باولو سوزا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com أن يكون موكله قد تواصل مع مواطنه كيروش.

وقال كاجودا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "غير صحيح أن كيروش تسبب في فشل مفاوضات سوزا مع الاتحاد المصري".

وأضاف كاجودا: "لم يحدث أي تواصل بين سوزا وكيروش مطلقا".

وأتم: "لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء يخص المفاوضات مع الاتحاد المصري في الوقت الحالي".

ودخل كيروش في صراع علني مع الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام الماضية بسبب زعمه عدم تلقيه مستحقاته بالكامل.

ونشر كيروش رسالة مطولة بعث بها لـ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتدور الرسالة حول مبلغ العقوبة التي تعرض لها كيروش بسبب تغيبه عن المؤتمر الصحفي لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والذي خصمه اتحاد الكرة من مستحقات المدرب بواقع 25 ألف دولار.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر 2-1، ولكن وقع المدرب البرتغالي تحت طائلة عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إثر هذا الغياب.

ولم يتمكن كيروش في ذلك الوقت من الوصول إلى مقر المؤتمر في ملعب أحمدو أهيدجو، بسبب الزحام المروري وعدم وجود تأمين إضافي لسيارة المدرب من أجل المؤتمر الصحفي، إذ كانت الأولوية الأمنية لحافلة المنتخب المتجهة من المران الأخير إلى مقر الإقامة.

وجاءت رسالة كيروش إلى العطار كالتالي:

السيد وليد

لا أعتقد أنك نفس الرجل الذي دعاني للعشاء في منزله

عار عليك يا سيدي

كيف تملك الجرأة على معاملتي بهذا الشكل السيئ وبهذا القرار من طرف واحد بعد اجتماعنا الأخير؟

أنت تتعامل بوجهين. واحد أمامنا والثاني خلفنا بعد أن رحلنا.

أنت تعلم أن رئيس الاتحاد يعلم أني لا علاقة لي بهذه العقوبة.

لدينا شهود. اللواء حلمي مشهور وقائد السيارة والسيد أسامة إسماعيل.

كل المنتخب يمكنه أن يشهد بأن المؤتمر فاتنا بسبب خطأ الاتحاد الإفريقي وسلطات الأمن.

كيف يمكنك أن تكون غير أخلاقي وتسيء إليّ بخصم هذا المبلغ مني؟

عار عليك يا سيد وليد

أنا لا أستحق هذه المعاملة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعدك أني سأقاتل ضد هذه الإساءة وهذا القرار غير الأمين.

كارلوس كيروش

ورد مصدر من اتحاد الكرة على هذه الرسالة عبر FilGoal.com في تصريحات خاصة قائلا: "البداية كانت عندما تواصل حازم إمام مع كيروش منذ بضعة أيام وتحدث معه عن العودة حال وجود الرغبة، فكان رد المدرب أنه يريد مستحقاته المتأخرة أولا".

وأضاف "أكد إمام له أنه سيحصل على مستحقاته كاملة على الفور، وطلب من وليد العطار إنهاء هذا الملف، فراجع الأخير جميع المستحقات بما فيها مكافآت البطولة العربية ومكافآت الأدوار الإقصائية في كأس أمم إفريقيا".

وأوضح المصدر "خصم العطار فقط الغرامات التي وقعها الاتحاد الإفريقي على كيروش، والتي لا يحق لاتحاد الكرة سدادها على نفقته، لأن ذلك سيعد مخالفة مالية".

وتابع "جميع الاتحادات والأندية لا تتكفل بدفع غرامات العقوبات على المدربين أو اللاعبين. المتبقي فقط من المستحقات 40 ألف دولار لمساعدي كيروش، أما الأخير فحصل على كافة مستحقاته دون خصم مليم".

واختتم "اتحاد الكرة فوجئ برسائل كيروش التى أرسلت لكل الصحفيين في مصر عن ما يدور يينه وبين الاتحاد، واعتبر ذلك ردا منه على مسألة عودته".

ورحل إيهاب جلال عن تدريب الفراعنة بعد ثلاث مباريات فقط بالفوز على غينيا ثم الهزيمة أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

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