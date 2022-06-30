محاميه: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا.. وقد يساعده لحل أزمته

أوضح أشرف عبد العال محامي محمود عبد المنعم "كهربا" أن الأهلي ليس طرفا في أزمة الزمالك مع اللاعب.

محمود كهربا النادي : هاتاي سبور الزمالك الأهلي

ووقعت عقوبة على كهربا بعدما غادر الزمالك عام 2019 صوب الدوري البرتغالي رغم عقده مع الأبيض، قبل أن ينتقل إلى الأهلي.

وقال أشرف في تصريحات لـ "إم بي سي مصر": "ننتظر الآن قرار المحامي الإيطالي، ومعرفة المبلغ الذي سيتعين عليه دفعه".

وأضاف "الزمالك في الدعوى ضد كهربا طلب الحصول على تسعة ملايين يورو بجانب إيقاف اللاعب".

وتابع :"الآن سننتظر القرار هل كهربا سيدفع العقوبة كاملة أم ستكون مناصفة بين اللاعب ونادي أفيس البرتغالي".

وعن دخول الأهلي في هذه الأزمة، رد محامي كهربا :"الأهلي ليس طرفا وإذا قرر النادي دفع الغرامة من عقد اللاعب باعتبار كهربا لاعبا في الفريق، ومن الطبيعي أن يحصل اللاعب على أموالا من عقده".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك رفض عرضين للتسوية من محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي.

حاول محامي كهربا حل مسألة العقوبة الموقعة على اللاعب بشكل ودي، مقدما عرضين للتسوية بدفع مبلغ من الغرامة وتقسيط الجزء المتبقى.

وأصر الزمالك على تلقي كامل المبلغ نقدا وبصورة فورية.

يذكر أن كهربا قضى النصف الثاني من الموسم الأوروبي معارا في صفوف هاتاي التركي.

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